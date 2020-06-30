Близнецы узнали, что будет, если один из них станет веганом, а второй — мясоедом, и рассказали об этом нам

Близнецы Хьюго и Росс Тернер — британские авантюристы и путешественники. Они участвовали во множестве экспедиций, медицинских и научных исследований. Отважные братья переплыли Атлантический океан на лодке за 41 день, поднялись на вершину Эльбруса и почти пересекли Гренландский ледяной щит. Последним экспериментом молодых людей стало испытание веганской и мясной диеты.

Нам в AdMe.ru стало любопытно, как повлияло разное питание на жизнь близнецов, и мы решили спросить их об этом.

Близнецы — находка для экспериментов

«В 2014 году мы попытались пересечь Гренландский ледяной щит. Один из нас был одет в одежду 100-летней давности и имел оборудование той же эпохи, другой — современное обмундирование. Целью было выяснить, насколько легче быть исследователем в наши дни. С тех пор нам стало интересно, что еще мы можем сравнить, ведь мы генетически идентичны. Спор о веганской и мясной диетах всегда актуален, так что мы решили узнать плюсы и минусы каждой из них».

Оказалось, у веганов больше сил и энергии

Так братья выглядели до эксперимента. В течение 3 месяцев они потребляли одинаковое количество калорий, вели схожий образ жизни и вместе тренировались 5–6 раз в неделю.

Хьюго стал веганом, а Росс — мясоедом. Через 12 недель выяснилось, что веганская диета дала Хьюго больше энергии для тренировок, он был сосредоточен и собран. У Росса были приливы сил, а бывали дни, когда работоспособность стремилась к нулю.

У веганов меньше жира и ниже уровень холестерина

«Мы стартовали в одинаковом весе. Но к концу эксперимента наши показатели значительно разнились». Так, Хьюго на веганской диете потерял почти 2 кг, а Росс поправился на 2 кг.

Уровень холестерина в крови Росса остался неизменным, а у Хьюго снизился с 5,9 до 4,9. Парни тренировались в своем обычном режиме, но мышечная масса Хьюго уменьшилась, а у Росса, наоборот, возросла.

Быть веганом сложно

Почти все продукты, которыми люди питаются каждый день — яйца, молоко, сыр, — оказались для Хьюго под запретом. Он кучу времени тратил на изучение этикеток, читая состав продуктов, это очень усложняет жизнь. К этому тяжело приспосабливаться, особенно когда нужно взять какой-то быстрый перекус в дорогу.

«Мы часто бываем в экспедициях вдали от дома, и во многих местах просто невозможно найти веганскую кухню. Если и удается отыскать такие блюда, то это обычно что-то примитивное вроде овощей, кукурузы или орехов. Конечно, при таком раскладе не хватает калорий, а тащить с собой в путешествие еду — не наш вариант. Поэтому, конечно, мясная диета более разнообразна, и найти такое питание можно в любых городах, деревнях и самых отдаленных населенных пунктах».

Так какая диета лучше?

«Все люди разные, и то, что работает для одного человека, может не работать для другого. Мы для себя поняли, что придерживаться исключительно веганской диеты — это не наш путь. Но при этом отчетливо увидели плюсы такого питания и теперь стараемся есть больше веганских блюд, не убирая при этом из рациона мясо. Так что мы извлекаем пользу из обеих диет и питаемся сбалансированно».