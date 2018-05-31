7 выводов о детях, которые я сделала за 7 лет их ожидания

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Сейчас я расскажу вам, каково это — хотеть ребенка 7 лет. Хотеть изо всех сил, стараться, делать все возможное и не получать желаемого. Но я очень рада, что именно такое испытание приготовила мне судьба. Я из той категории женщин, у которых нет ни беременности, ни причины, по которой она не наступает. Ни один врач, а среди них, поверьте, было много и толковых, не сказал мне: «У вас такая-то беда, идите, лечите». Или: «У вас беда, она не лечится, ищите другие варианты». Километры анализов, УЗИ, операция. Да что там — я одной крови литра 3 сдала, не говоря уже о потраченных нервах. И все без толку, причину моего бесплодия так и не нашли.

Дни, месяцы и годы ожидания оставили в моей душе глубокие раны, но без них я не смогла бы увидеть, что творится вокруг, и сделать выводы, которыми решила поделиться с читателями AdMe.ru.

1. Дети не клей для отношений

Меня пугают женщины, которые пишут под фото своего сына: «Мой самый любимый мужчина на свете». Простите, но это ваш ребенок, а мужчина, о котором вы пишете, вероятно, его отец. Нет? Тогда как вы дошли до того, чтобы родить себе любимого мужчину, а не выйти замуж за него, как это делают нормальные люди? Я не встречала еще ни одной женщины, которая бы не знала, что ребенок не спасет отношения. Но у каждой есть такая подруга, которая хоть раз говорила: «Я думала, что с рождением малыша все изменится». Да, действительно, с приходом детей в семью все меняется, но только не на рай с поющими птичками, где все получается само собой, а на завод, который работает в 2 смены в режиме 24/7 и на котором вы с мужем занимаете все 700 должностей.

2. Беременность не решит проблем, а только усугубит их и добавит новых

Глупо надеяться, что с рождением малыша поправится материальное положение или улучшатся жилищные условия. Беременность не запускает какую-то волшебную кнопочку в вашем мужчине, которая отвечает за активацию режима «супермуж». Ленивые мужья как лежали на диване, так и будут лежать, а невнимательные как были холодны к жене, так и будут — и к ней, и к детям.

3. Материнство не смысл жизни женщины

Давайте поговорим о смысле жизни женщины. Эти 7 лет я только и слышу со всех сторон: «Мы дарим детям жизнь, а они нам — ее смысл». Только потом не эти же ли дамы через 40 лет говорят уже другие слова: «Я всю жизнь им посвятила, а они — неблагодарные»? Посвящать свою жизнь кому-то — значит заведомо лишить себя счастья до конца дней. Дети нуждаются в любви и поддержке, в заботе и ласке, но не в рабском поклонении, на которое добровольно подписываются многие родители. Смысл жизни — быть счастливым каждый день, чувствовать, что здесь и сейчас ты на своем месте, что каждый выбор — это твой собственный, а не навязанный кем-то. Счастье общечеловеческое определяется тем, насколько ты счастлива как женщина, как мать и даже как дочь, сестра или соседка. Этот список можно продолжать до бесконечности. Зацикливаясь только на одной своей роли, женщины добровольно обрекают себя на несчастье, которое сразу не видно: оно сидит где-то там, глубоко в душе. Первые бездетные годы, когда все силы — и моральные, и финансовые — были брошены на решение проблемы, я будто не жила, а писала черновик своей жизни. Однажды я осознала, что не мечтаю, не строю никаких планов, потому как в голове всегда крутилось: «Я к тому времени уже буду беременна, все равно не получится». Но, увы, шли месяцы и даже годы, а я будто еще дальше отдалялась не только от своей мечты, но и от себя, своей жизни. Как бы я горячо нт хотела быть матерью, как бы я ни считала, что рождена для этого, я вдруг поняла, что среди моих знакомых есть женщины, которые вообще не смогли стать мамой, и я могу быть одной из них. Нет, я не опустила руки, не отчаялась и не смирилась со своей бездетной участью. Я просто вспомнила, что живу. И смысл жизни в том, чтобы жить, а не сидеть забитой в уголке в слезах и смотреть, как живут другие.

4. До появления ребенка мужчина и женщина должны стать семьей

Я знаю, что у меня будут дети тогда, когда придет время. И я безумно рада, что до их появления произошло нечто очень важное: мы с мужем стали семьей. Настоящей, крепкой и теплой, в которой любовь и взаимопонимание растут с каждым днем. Я не говорю, что все должны 7 лет, как мы, жить без детей, но какое-то время нужно дать на создание особой связи между двумя любящими сердцами. Когда ребенок появляется сразу, это чревато тем, что мужчина и женщина научатся выполнять роли родителей, но могут забыть, что они еще и пара. Дети — это продолжение мамы и папы, и только любящие друг друга взрослые могут поделиться своей любовью с новым маленьким человеком. Как же больно и жутко смотреть, когда женщина пытается заменить любовь к мужчине любовью к ребенку, особенно если знаешь, к чему это может привести. Когда-то я, будучи еще подростком, прочла книгу психолога Анатолия Некрасова «Путы материнской любви». В ней многочисленные примеры из практики ученого доказывают простую истину: избыточная любовь матери к ребенку чревата реальной трагедией. Всем мамам, будущим и настоящим, советую прочитать.

5. Идеальных детей не бывает

Я рада, что не забеременела в тот момент, когда тешила себя мечтами об идеальном чаде. Серьезно, я думала, раз я так долго жду, значит, имею право рассчитывать на идеального ребенка, с которым вообще никаких проблем не будет, он априори должен быть самым красивым, умным и талантливым. Просто потому, что мне так хочется. Представляете, как бы я покалечила жизнь малышу, от которого бы ждала идеальности? Соответствия лишь моему субъективному восприятию. Вспоминая ту себя, мне самой становится немного страшно. Теперь же мне все равно, кто это будет: мальчик или девочка, Скорпион или Телец, медлительный или гиперактивный ребенок. Я знаю, что приму его таким, каким он родится, со всеми уже заложенными хорошими и плохими чертами. Разные по характеру и способностям дети в одной семье — это еще одно доказательство того, что ребенок не связан с родителями так сильно, как мы думаем. Он лишь гость, которого надо накормить, воспитать и, когда придет время, отпустить.

6. Здоровый, сытый и одетый ребенок не значит счастливый

Если на характер своего чада родители не могут сильно влиять, то за его счастье они несут полную ответственность. Любить ребенка — это значит желать ему добра, делать так, как лучше для него, а не как удобнее для вас. Некоторым мамашам удобнее заткнуть своему полному ребенку рот конфетой, чтобы не слышать его истерики на глазах у посторонних. Я не говорю, что у худых детей нет психологических проблем, но нет такого ребенка с лишним весом, у которого бы их не было. Понимаете, о чем я? И если детское ожирение сразу бросается в глаза, то о других внутренних проблемах маленького человека можно узнать поздно. Слишком поздно, чтобы что-то исправить.

7. Счастье не в детях

Да, я живу с болью в сердце, а порой эта боль заглушает всю радость, что есть. Но это ненадолго, потому что вскоре я вспоминаю, что счастлива. Счастливый человек не тот, у кого в жизни ничего плохого не случается, а тот, кто научился принимать с благодарностью и радость, и горе. Не бывает абсолютно беззаботных людей, все мы переживаем из-за чего-то в данный момент, у каждого своя боль, своя печаль. И нам всем остается понять простую истину: счастье внутри нас — это наша жизнь. Не в детях, не в деньгах, не даже в самой большой и чистой любви счастье, а в том, чтобы просто быть, дышать, чувствовать.