5 вопросов, которые помогут найти свой стиль

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«Мода проходит — стиль остается». Коко Шанель

Задумывались ли вы, сколько предметов гардероба вы покупаете? А сколько из них будут годами ждать своего звездного часа в шкафу? А быть может, так и не дождутся. Если вы хотите иметь четкое представление о том, какие вещи вам действительно нужны, стоит задуматься о собственном неповторимом стиле одежды. Поиски своего стиля — занятие отнюдь не легкое, но чертовски увлекательное.

Мы в AdMe.ru решили помочь вам справиться с этой непростой задачей и собрали 5 основных вопросов, ответы на которые помогут вам создать свой стиль.

1. Как я вижу себя и какие качества я хочу подчеркнуть?

В погоне за собственным стилем очень важно понимать, что внешний вид — это отражение нашего внутреннего «я». Хотите быть серьезной и интеллигентной? Или неформальной рок-н-ролльщицей? Подчеркнуть природную скромность? Окружающие будут видеть в вас то, что вы захотите о себе сказать. Кстати, полезно придумать название своему стилю.

2. Кто меня вдохновляет?

Проще всего выбрать кого-то, чьим стилем вы давно восхищались. Возможно, это известная личность. Может быть, вас вдохновляет томная Моника Беллуччи, вечно юная Одри Хепберн или дерзкая Вивьен Вествуд? Источником вдохновения может также стать кто-то из друзей. Нет, это не значит, что нужно сходить в магазин и накупить таких же вещей. Подумайте, что делает тот или иной образ крутым и запоминающимся. Обратите внимание на детали. Как правило, в каждом стильном образе есть изюминка. А может, безуминка. Берите то, что вам приглянулось, на вооружение.

3. В какие магазины я люблю ходить больше всего?

Думаем, у вас есть любимый магазин. Наверное, не один. Что заставляет вас ходить в тот или иной магазин? Какие вещи вас в нем привлекают? Как выглядит типичный покупатель любимого вами магазина? Ответы на эти вопросы помогут понять, к какому образу вы больше всего тяготеете. Например, вы ходите в магазин N и задерживаете взгляд на комфортных джинсовых вещах. Подыщите что-то похожее, заменив привычное новым. А может быть, вы до сих пор не решались купить то джинсовое платье-рубашку, хотя очень давно строите ему глазки? Пора!

4. Какие вещи я ношу постоянно?

Настало время взглянуть на свой стиль с практической стороны. Мы можем быть влюблены в жакеты с пайетками, но, согласитесь, вряд ли получится носить их 24/7. Как правило, мы носим от 5 до 10 вещей каждую неделю. А значит, нужно обезопасить себя и кошелек от покупки ненужных вещей. Посмотрите на свои любимые вещи. Составьте список тех, что надеваете постоянно. Подумайте, как можно разнообразить то, что у вас есть. Например, вы любите рубашки-поло и раньше всегда носили их с кроссовками. Теперь наденьте балетки.

5. Какие вещи я не надену никогда?

Существует одежда, которую мы просто не хотели бы носить, даже если она супермодная, даже если ее нам подарит великий кутюрье. Нет, мы не призываем вас ходить в одних и тех же вещах постоянно. Просто помните, что в погоне за модой мы можем забывать о собственной индивидуальности. Прежде чем купить, например, остромодное бархатное платье, подумайте, будет ли вам в нем комфортно. Трудно быть Ларой Крофт, когда чувствуешь себя миньоном.