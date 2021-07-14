5 вещей, которые должны быть у каждой женщины к 30 годам (На самом деле нет)

Многие критерии хорошей жизни нам навязывают люди другой эпохи, в которой стандарты были совершенно другими. Но нужно вовремя распознать их и понять, что для вас, а что нет. Именно об этом и написала свой меткий текст блогер Морена Морана.

Мы в AdMe.ru за то, чтобы жить согласно своим желаниям, и надеемся, что этот текст поможет натолкнуть вас на мысль, что некоторые атрибуты счастья подходят далеко не всем.

Шуба. С тех пор как мне исполнилось 30 лет, все мои старшие родственницы дружно озаботились отсутствием у меня шубы. Первым виновником трагедии, разумеется, был объявлен муж (мог бы и купить), а вторым — нищее мое положение в обществе. Тот факт, что обычные шубы для меня слишком громоздкие и тяжелые, а на дорогие и легкие не хочется тратиться, их не смущал. И даже родственники, которые всегда были против глупых кредитов, настаивали на том, чтобы у кого-нибудь занять и купить. Неприлично же — взрослой женщине без шубы! Чем именно я дискредитирую семейство, узнать так и не удалось. — Яна, ну нельзя же так! — иногда чуть не со слезами на глазах говорит мама. — Когда уже у тебя будет шуба? Я подозреваю, что иногда они все собираются вместе и плачут над моей тяжелой безшубной судьбой.

Золотые украшения с бриллиантами. О том, что у приличной девушки к 30 годам должна появиться уже дорогая ювелирка, а не позорная подростковая бижутерия, я узнала на своей первой работе. Понятное дело, что виноват в отсутствии «цацек» был, конечно, опять мой муж (мог бы и купить). Однако, как оказалось, не все было потеряно!



Добросердечная коллега даже предоставила мне особый бизнес-план. Используя его, я могла покупать золото и бриллианты на зарплату в ₽ 12 тыс. Мне следовало — ТАДА-А-АМ! — взять кредит. Который нужно было отдавать несколько лет, экономя на еде и одежде. Кредит лет на 5 позволил бы мне приобрести небольшую подвеску со скромным буржуазным обаянием настоящего бриллианта. Скажу сразу, что я попыталась выяснить у этой добросердечной коллеги, зачем именно мне нужна такая подвеска. Коллега посмотрела на меня жалостливо, как на дурочку, и ничего не ответила.

Авто. Разумеется, нельзя обойти стороной и такую вопиющую неустроенность 30-летней женщины, как отсутствие личного автомобиля. Тот факт, что авто требует сил, времени, постоянной трезвости и навыков вождения, никого не смущал. Мои возражения, что я за месяц способна сжечь до 8 кастрюль и поэтому категорически запрещено допускать меня к управлению транспортными средствами, тоже. — Кто будет возиться с этим авто?! — страдальчески восклицаю я иногда наседающему на меня обществу. — И зачем оно мне, если я работаю дома, а свою попу вожу только раз в неделю в кино? Мне дешевле и проще брать такси! Люди снова смотрят на меня с сожалением, как на человека, ничего не понимающего в жизни.

Белое свадебное платье. Честно скажу, что его у меня тоже не было. Для росписи я выбрала чудесное золотое платье «в обтяжку», которое мне очень понравилось. Гордая своим приобретением, я вернулась домой, чтобы показать платье маме. Мама крякнула, ахнула и сползла со стула. — Тебе нужно белое платье! — не терпящим возражения голосом произнесла она. — Не нужно. — Я всякий раз выходила замуж в белых платьях, и моя дочь будет выходить замуж в белых платьях! — топнула ногой мама. — Не будет. Радуйтесь, что мы еще согласились на этот глупый фарс с тамадой и салатами. Мне показалось, что мама сдалась. Но нет, она просто затаилась. — Ничего, ничего, браки сейчас непрочные. Второй раз пойдешь замуж в белом! — оптимистично заявила она.

Муж. Считается, что даже если у женщины старше 30 лет жизнь совершенно не сложилась и, как следствие, у нее нет машины, шубы и «рыжья», то она должна добыть себе хотя бы мужа. Тогда всю эту неустроенность можно будет свалить на него. Иногда я задумываюсь: а есть ли какое-либо рациональное объяснение хотя бы у этой части списка? В чем преимущество наличия мужа перед его отсутствием? За 14 лет брака, например, мне ни разу никто не сделал скидку в ресторане из-за того, что я замужем. И в бассейн не пускают бесплатно. И в кино... Мне иногда кажется, что муж — это настолько невыгодное предприятие, что задумываться о его приобретении можно только по большой и застилающей глаза любви. А вовсе не потому, что «так принято». Словом, традиции традициями, но тратить деньги и время на приобретение дорогих и бесполезных для меня вещей я считаю глупостью. А вы?