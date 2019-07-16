13 правил сильной женщины, которые не решат всех проблем, но изменят ваше отношение к ним
В интернете можно найти разные списки правил, по которым людям рекомендуется жить. Но кажется, что они рассчитаны на человека-робота, который лишен любых слабостей. Психолог Полина Гавердовская составила свои правила жизни, которые помогают ей чувствовать себя счастливой, и поделилась ими в блоге.
С разрешения автора AdMe.ru публикует этот простой и правильный текст, который поддержит в те моменты, когда действительно опускаются руки.
1. Всех, кроме близкой родни, можно заменить. Никто и ничто не бывает в одном экземпляре. Впускай новых людей в свою жизнь, даже если не понимаешь пока, есть ли у вас общее. Однажды ты поймешь, что осталась одна, и это спасет тебя.
2. Всегда пробуй новое: еду, одежду, маршруты, гаджеты, активности, фильмы, книги, теории и объяснения Вселенной. Мозг сделан из «ленивой жвачки». Чем дальше, тем больше он хочет гнуться в одних и тех же местах, остальные его извилины стремятся исчезнуть. Не позволяй ему прилепляться к одним и тем же вещам, удовольствиям, путям, способам и трюкам. Всегда пробуй новое, особенно когда тебе лень, страшно или не хочется. Однажды ты поймешь, что осталась одна, и это спасет тебя.
3. Прости всех, кого можно, остальных забудь. Забвение — лучшее наказание и лучшее лекарство. И никогда ни с кем не спорь, лучше сделай маникюр.
4. Спешить некуда. Все, что происходит быстро, живет недолго. Если действительно чего-то хочешь — сделаешь. Если расхотела, значит, было не нужно. Рискованные желания и поступки откладывай, давая им «отлежаться». Делай что-то, в чем ты не уверена, лишь если желание неотступно преследует тебя долгое время.
5. Этот пункт дополняет предыдущий: если очень хочешь чего-то и считаешь это правильным, делай. Желания и есть жизнь. Давай желанию жить внутри и следи за ним. Если не исчезло — последуй ему.
6. Не сдавайся, пока чего-то хочешь. Удача — это опыт, то есть количество повторений. Любая неудача — недостаток опыта и компенсируется опытом. Смелость и риск — это опыт. То, что порой выглядит как несусветная наглость, — это опыт. Стойкость, терпимость, умение прощать, устойчивость и независимость — все это опыт. Главное — не сдаваться, пока чего-то хочешь.
7. Ничто не конец, даже конец — все лишь течение. Помни об этом в отчаянии, в горе, у могилы друга, читая письмо любимого, который покинул тебя. Непременно будет день, когда ты скажешь: «И к лучшему!» (особенно это касается любимого). Ничто не конец: однажды ты поймешь, что осталась одна, и эта мысль спасет тебя.
8. Ничто не конец, но конец близок. И полезнее думать, что он завтра. Тогда легче следовать всем этим пунктам.
9. Делай что хочешь, но позаботься о своем теле, иначе оно неожиданно отомстит тебе. Приобрети привычку спрашивать, чего оно хочет, и выполнять это. Если ты никогда не слушала тело и не знаешь, как оно разговаривает, начни с простых вещей вроде лесных прогулок, плавания или йоги. Дальше все произойдет само: тело ждет, чтобы его услышали.
10. Романтика, любовь и страсть — это прекрасно. Но, если путать их с сексом, можно надолго остаться без него. А это глупо и вредно. Сделай так, чтобы у тебя был секс. Пусть романтика и любовь, придя, застанут тебя в постели с новым любовником.
11. Последнее, о чем стоит волноваться, — что подумают о тебе люди. Люди думают в основном о себе, а также о тебе, меряя по себе. То есть они не думают ни о тебе, ни друг о друге. Делай что хочешь и см. пункт № 7.
12. Бойся уверенности. Уверенность — начало маразма. Сомневайся, допускай иные варианты, оставляй открытыми пути отступления для себя и других. Я сомневаюсь в каждом пункте, который я написала. Но сию секунду, пожалуй, все оставлю как есть. Однажды я останусь одна и проверю, спасет ли меня все это.
P. S. Это единственный пункт, в котором я не сомневаюсь: береги друзей. Друзья — единственное, что стоит накапливать (мне пока удается). Однажды я пойму, что осталась одна, а друзья тут же нагрянут и скажут: «Ты совсем обалдела, у тебя же есть мы!» И это правда.
А каких жизненных правил придерживаетесь вы? Поделитесь своими секретами в комментариях.
Фото на превью Diana.mironenko / depositphotos