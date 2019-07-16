13 правил сильной женщины, которые не решат всех проблем, но изменят ваше отношение к ним

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В интернете можно найти разные списки правил, по которым людям рекомендуется жить. Но кажется, что они рассчитаны на человека-робота, который лишен любых слабостей. Психолог Полина Гавердовская составила свои правила жизни, которые помогают ей чувствовать себя счастливой, и поделилась ими в блоге .

С разрешения автора AdMe.ru публикует этот простой и правильный текст, который поддержит в те моменты, когда действительно опускаются руки.

1. Всех, кроме близкой родни, можно заменить. Никто и ничто не бывает в одном экземпляре. Впускай новых людей в свою жизнь, даже если не понимаешь пока, есть ли у вас общее. Однажды ты поймешь, что осталась одна, и это спасет тебя.

2. Всегда пробуй новое: еду, одежду, маршруты, гаджеты, активности, фильмы, книги, теории и объяснения Вселенной. Мозг сделан из «ленивой жвачки». Чем дальше, тем больше он хочет гнуться в одних и тех же местах, остальные его извилины стремятся исчезнуть. Не позволяй ему прилепляться к одним и тем же вещам, удовольствиям, путям, способам и трюкам. Всегда пробуй новое, особенно когда тебе лень, страшно или не хочется. Однажды ты поймешь, что осталась одна, и это спасет тебя.

3. Прости всех, кого можно, остальных забудь. Забвение — лучшее наказание и лучшее лекарство. И никогда ни с кем не спорь, лучше сделай маникюр.

4. Спешить некуда. Все, что происходит быстро, живет недолго. Если действительно чего-то хочешь — сделаешь. Если расхотела, значит, было не нужно. Рискованные желания и поступки откладывай, давая им «отлежаться». Делай что-то, в чем ты не уверена, лишь если желание неотступно преследует тебя долгое время.

5. Этот пункт дополняет предыдущий: если очень хочешь чего-то и считаешь это правильным, делай. Желания и есть жизнь. Давай желанию жить внутри и следи за ним. Если не исчезло — последуй ему.

6. Не сдавайся, пока чего-то хочешь. Удача — это опыт, то есть количество повторений. Любая неудача — недостаток опыта и компенсируется опытом. Смелость и риск — это опыт. То, что порой выглядит как несусветная наглость, — это опыт. Стойкость, терпимость, умение прощать, устойчивость и независимость — все это опыт. Главное — не сдаваться, пока чего-то хочешь.