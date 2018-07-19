20+ фотографий о том, что без мам этот мир был бы не таким теплым

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Практически все мамы планеты, будь то тигрицы, слонихи или аллигаторы, не жалея себя заботятся о детенышах и делают все возможное, чтобы их крохи смогли выжить в суровом мире. Поэтому мамы — это всегда защита, нежность, ответственность и забота. Это неисчерпаемый источник теплоты и безграничной любви.

Мы в AdMe.ru ценим тяжелый труд и бесконечную заботу наших матерей и подготовили пост благодарности всем мамам планеты.

С первых минут жизни мама рядом

Для нее мы всегда — гордость и радость

И ее любви хватит на всех

Мама согреет, накормит и уложит

Шепнув на ушко добрые слова

Для мамы не жалко поцелуев

И внезапных объятий

Ведь она тоже всегда ласкова с нами

Мама всегда начеку, даже если мы сладко спим

Поймет без слов и даст совет

Не пожалеет нежности

И душевного тепла

Иногда хочется просто утонуть в маминой ласке

Лежать вместе и наслаждаться компанией друг друга

Или просто быть рядом

В детстве мы ходим за ней как хвостики

Просим ее попеть с нами

Или полежать рядом, пока мы не уснем

Потому что у каждого мама одна и очень-очень дорога

Вот и повод позвонить маме, сказать, как сильно вы ее любите, и поблагодарить за все.