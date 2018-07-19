20+ фотографий о том, что без мам этот мир был бы не таким теплым
Практически все мамы планеты, будь то тигрицы, слонихи или аллигаторы, не жалея себя заботятся о детенышах и делают все возможное, чтобы их крохи смогли выжить в суровом мире. Поэтому мамы — это всегда защита, нежность, ответственность и забота. Это неисчерпаемый источник теплоты и безграничной любви.
Мы в AdMe.ru ценим тяжелый труд и бесконечную заботу наших матерей и подготовили пост благодарности всем мамам планеты.
С первых минут жизни мама рядом
Для нее мы всегда — гордость и радость
И ее любви хватит на всех
Мама согреет, накормит и уложит
Шепнув на ушко добрые слова
Для мамы не жалко поцелуев
И внезапных объятий
Ведь она тоже всегда ласкова с нами
Мама всегда начеку, даже если мы сладко спим
Поймет без слов и даст совет
Не пожалеет нежности
И душевного тепла
Иногда хочется просто утонуть в маминой ласке
Лежать вместе и наслаждаться компанией друг друга
Или просто быть рядом
В детстве мы ходим за ней как хвостики
Просим ее попеть с нами
Или полежать рядом, пока мы не уснем
Потому что у каждого мама одна и очень-очень дорога
Вот и повод позвонить маме, сказать, как сильно вы ее любите, и поблагодарить за все.
Фото на превью streetartglobe / instagram