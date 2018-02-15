Ученые объяснили, почему собаки видят то, чего не видим мы

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Многие считают, что домашние питомцы способны видеть призраков, и именно этим оправдывают порой странное поведение своего любимца. Ученые согласны с тем, что животные обладают уникальным зрением и способны заметить то, что не способен уловить человеческий глаз, и этому есть разумное объяснение. Оказывается, нет ничего паранормального в том, что ваша собака задумчиво смотрит в пустое небо или лает на новую картину, которую вы принесли домой.

Исследование показало, что более тонкая линза в глазах кошек и собак пропускает ультрафиолетовый свет, что, в свою очередь, наделяет их суперспособностью, которая помогает увидеть то, что скрыто от человека. AdMe.ru решил выяснить преимущества такого зрения и представить, как видят привычный нам мир наши четвероногие друзья.

1. Солнцезащитный крем

Солнцезащитный крем можно увидеть при ультрафиолете, и это значит, что животные его видят тоже. Остается только догадываться, какими забавными кажутся собакам люди, которые пользуются кремами с УФ-фильтром.

2. Метки

Метка — средство коммуникации в мире животных, которое позволяет собаке узнать информацию о других особях в своей среде обитания. Известно, что все биологические жидкости имеют свойство светиться при ультрафиолете, и именно таким образом собаки видят «послания» от других животных.

3. Слои в краске

Считается, что собаки не особо разбираются в искусстве, но теперь известно точно, что они могут видеть то, что спрятал художник. Людям необходимо провести рентгенографию картин, чтобы обнаружить скрытое за слоями краски, собаки же видят это без всяких приспособлений. Поэтому не удивляйтесь, если взгляд на живопись у вашего четвероного друга не совпадает с вашим, возможно, вы видите совсем разные картины, даже если смотрите на одно произведение.

4. Цветы

Цветы прекрасны сами по себе, но, как оказалось, ультрафиолет способен открыть совершенно новую грань красоты, поэтому в глазах собаки даже скучная ромашка выглядит как космическое растение. Благодаря фотографу Крейгу Берроузу, который делает фотографии при интенсивном ультрафиолетовом освещении, можно увидеть привычные цветы в их самом непривычном обличии.

5. Фальшивые деньги

Собака видит фальшивые купюры, но ничего вам не скажет, потому что не понимает ценности этих бумажек. А вот если вы перестараетесь с отбеливанием зубов, то вашего питомца могут смутить ваши светящиеся зубы и он начнет относиться к вам с настороженностью.

6. Хинин

Наверняка вы замечали, что иногда животное очень странно реагирует на еду или напиток. Дело в том, что некоторые вещества, например хинин, имеют свойство светиться, и такие продукты собакам кажутся очень странными.

7. Ночное небо

К сожалению, городские жители редко могут увидеть звездное небо во всей его красе, а вот собаки даже в городской среде способны видеть космические объекты гораздо лучше людей. Поэтому, если ваш пес зачарованно смотрит на небо, не мешайте ему — он наслаждается красотой космоса.

8. Магнитное поле

Ученые утверждают, что ваш четвероногий друг может не только чувствовать магнитное поле Земли, но и видеть его. Именно эта способность помогает собакам определять стороны света и находить дорогу домой.

9. Ночное зрение

Цветовая палитра у собак меньше, чем у людей, зато намного лучше развито ночное зрение, благодаря которому животным требуется меньше света, чтобы четко видеть предметы в темноте и ориентироваться на местности.

Конечно, мы и раньше знали, что зрение животных значительно отличается от человеческого, но не предполагали, что наш привычный мир кому-то может казаться намного необычнее и даже сказочнее. А вы завидуете способностям четвероногих и хотели бы перенять какую-нибудь из них? Поделитесь в комментариях.