У редкого розового дельфина появился детеныш. Теперь есть надежда, что их будет больше
Дельфин-афалина — одно из 34 хорошо изученных морских млекопитающих. Общительное и очень умное, это животное стало популярным благодаря сериалу «Флиппер», который показывали в 1960-х. Эти дельфины обладают уникальной способностью — они могут жить в теплых и умеренных водах по всему миру.
Кроме того, афалины находятся под особой защитой — на них запрещено охотиться в коммерческих целях. Вот почему, когда на реке Калкасью в Соединенных Штатах появился розовый дельфин, все удивились и сразу захотели на него посмотреть.
AdMe.ru обеспокоен экологическими проблемами, с которыми сталкивается наша планета. Поэтому мы с радостью делимся хорошими новостями о редких животных, начавших давать потомство.
1. Это редкий подвид афалины?
В 2007 году капитан Эрик Рой плыл по реке Калкасью в Луизиане, США. Все было как обычно до тех пор, пока он не увидел группу афалин. Пытаясь разглядеть их, мужчина с удивлением заметил, что один из дельфинов розовый. По словам Роя, животное было в отличном состоянии и с тех пор несколько раз попадалось на глаза капитану.
«Мне очень повезло, что я увидел это невероятное животное, а также повезло работать и жить в районе, где часто появляются такие фантастические существа».Эрик Рой, капитан чартерной службы Калкасью
2. Возможно, это проявление альбинизма или диморфизма
До сих пор нет убедительного научного объяснения, почему этот дельфин-афалина и его спутник, розовый дельфин, имеют такой цвет. Некоторые полагают, что это происходит из-за полового диморфизма, который проявляется в различиях размера и цвета самцов и самок одного и того же вида. Между тем Грег Барш, ученый из биотехнологического института HudsonAlpha в Алабаме, считает, что афалина может быть альбиносом из-за генетической изменчивости цвета.
3. Правду расскажет цвет глаз
Является ли дельфин альбиносом, можно понять по цвету его глаз, а они, по словам капитана Роя, красные. Вероятно, его родители были носителями генной мутации, отвечающей за розовый цвет, потому они произвели на свет розового детеныша.
4. Пинки видели в компании 2 дельфинов того же цвета
Местный моряк Томас Адамс рассказал, что Пинки — дельфин, появившийся в 2007 году — до сих пор живет в реке и сейчас плавает рядом с остальными дельфинами. «Я слышал, что там было два розовых дельфина. Что же, это правда», — говорит он в своем видеоролике.
5. Каждый, кто их видел, был поражен
В 2017 году дельфинов увидела семейная пара. «Это было удивительно! Мы видели двоих, но не могли записывать их все время. Я была поражена», — сказала Бриджет Будро, которая сняла видео, ставшее популярным в США.
6. Если у Пинки 2 детеныша — это сенсация
Эти видеозаписи дают право на существование версии о том, что у Пинки есть детеныши. Это прекрасная новость для тех, кого заботит сохранение экзотических розовых афалин.
Что вы думаете об этом открытии? Хотелось бы вам сохранить редких розовых дельфинов?
Фото на превью Calcasieu Charter Service / Youtube, Erik Rue / Calcasieu Charters