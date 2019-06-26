У редкого розового дельфина появился детеныш. Теперь есть надежда, что их будет больше

13 0

8

2.5k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Дельфин-афалина — одно из 34 хорошо изученных морских млекопитающих. Общительное и очень умное, это животное стало популярным благодаря сериалу «Флиппер», который показывали в 1960-х. Эти дельфины обладают уникальной способностью — они могут жить в теплых и умеренных водах по всему миру.

Кроме того, афалины находятся под особой защитой — на них запрещено охотиться в коммерческих целях. Вот почему, когда на реке Калкасью в Соединенных Штатах появился розовый дельфин, все удивились и сразу захотели на него посмотреть.

AdMe.ru обеспокоен экологическими проблемами, с которыми сталкивается наша планета. Поэтому мы с радостью делимся хорошими новостями о редких животных, начавших давать потомство.

1. Это редкий подвид афалины?

В 2007 году капитан Эрик Рой плыл по реке Калкасью в Луизиане, США. Все было как обычно до тех пор, пока он не увидел группу афалин. Пытаясь разглядеть их, мужчина с удивлением заметил, что один из дельфинов розовый. По словам Роя, животное было в отличном состоянии и с тех пор несколько раз попадалось на глаза капитану.

«Мне очень повезло, что я увидел это невероятное животное, а также повезло работать и жить в районе, где часто появляются такие фантастические существа». Эрик Рой, капитан чартерной службы Калкасью

2. Возможно, это проявление альбинизма или диморфизма

До сих пор нет убедительного научного объяснения, почему этот дельфин-афалина и его спутник, розовый дельфин, имеют такой цвет. Некоторые полагают, что это происходит из-за полового диморфизма, который проявляется в различиях размера и цвета самцов и самок одного и того же вида. Между тем Грег Барш, ученый из биотехнологического института HudsonAlpha в Алабаме, считает, что афалина может быть альбиносом из-за генетической изменчивости цвета.

3. Правду расскажет цвет глаз

Является ли дельфин альбиносом, можно понять по цвету его глаз, а они, по словам капитана Роя, красные. Вероятно, его родители были носителями генной мутации, отвечающей за розовый цвет, потому они произвели на свет розового детеныша.

4. Пинки видели в компании 2 дельфинов того же цвета

Местный моряк Томас Адамс рассказал, что Пинки — дельфин, появившийся в 2007 году — до сих пор живет в реке и сейчас плавает рядом с остальными дельфинами. «Я слышал, что там было два розовых дельфина. Что же, это правда», — говорит он в своем видеоролике.

5. Каждый, кто их видел, был поражен

В 2017 году дельфинов увидела семейная пара. «Это было удивительно! Мы видели двоих, но не могли записывать их все время. Я была поражена», — сказала Бриджет Будро, которая сняла видео, ставшее популярным в США.

6. Если у Пинки 2 детеныша — это сенсация

Эти видеозаписи дают право на существование версии о том, что у Пинки есть детеныши. Это прекрасная новость для тех, кого заботит сохранение экзотических розовых афалин.