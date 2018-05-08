Сохраните себе статью с 20+ фотографиями милых котиков. И смотрите, когда понадобится порция хорошего настроения

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Одна из самых ценных вещей во всем интернете — фотографии котиков. Как минимум потому, что это беспроигрышный способ улыбнуться. Даже в самый мрачный день природное очарование этих милах делает все вокруг чуточку светлее.

Мы в AdMe.ru специально следим за инстаграмами зверушек, чтобы собирать для вас самые позитивные и милые фотографии. В этой статье — именно такие.

Кусь!

Отряд пушистых

«Как это я тут не самый красивый котик?!»

«Работать сегодня не будем»

Облачко

«Что за волшебство?!»

Чуть ошибся с размером, когда заказывал кроссовки в интернете

Самый крутой учитель йоги

Розовый носик

Обиделся и забыл почему

Когда собака съела твою еду

Приветики

«Что-что?»

Суперкот

Малыш

Еще одно доказательство того, что котики — это жидкость

Отправился завоевывать мир

Лапки

Мисс котомира

Когда вспомнил вчерашний вечер и стало стыдненько

Ничоси!

«Тебе сюда нельзя, человек»

Ой!

«Я тоже котик, честно-честно!»

Любовь

Самое удобное место во вселенной

Мы уверены: у вас тоже есть любимые фотографии котиков. Поделитесь ими в комментариях — пусть другие читатели посмотрят и тоже порадуются.