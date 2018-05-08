Сохраните себе статью с 20+ фотографиями милых котиков. И смотрите, когда понадобится порция хорошего настроения
Одна из самых ценных вещей во всем интернете — фотографии котиков. Как минимум потому, что это беспроигрышный способ улыбнуться. Даже в самый мрачный день природное очарование этих милах делает все вокруг чуточку светлее.
Мы в AdMe.ru специально следим за инстаграмами зверушек, чтобы собирать для вас самые позитивные и милые фотографии. В этой статье — именно такие.
Кусь!
Отряд пушистых
«Как это я тут не самый красивый котик?!»
«Работать сегодня не будем»
Облачко
«Что за волшебство?!»
Чуть ошибся с размером, когда заказывал кроссовки в интернете
Самый крутой учитель йоги
Розовый носик
Обиделся и забыл почему
Когда собака съела твою еду
Приветики
«Что-что?»
Суперкот
Малыш
Еще одно доказательство того, что котики — это жидкость
Отправился завоевывать мир
Лапки
Мисс котомира
Когда вспомнил вчерашний вечер и стало стыдненько
Ничоси!
«Тебе сюда нельзя, человек»
Ой!
«Я тоже котик, честно-честно!»
Любовь
Самое удобное место во вселенной
Мы уверены: у вас тоже есть любимые фотографии котиков. Поделитесь ими в комментариях — пусть другие читатели посмотрят и тоже порадуются.
Фото на превью tussetroll_and_tingeling / instagram