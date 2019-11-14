Пользователи сети пытаются разобраться, что не так с их питомцами. Попробуйте и вы

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Ученые уже выяснили, что кошки имеют интеллект и способны к обучению, а также могут вспоминать определенные события из своей жизни. Собаки же умеют распознавать эмоции на лицах людей и обладают чувством справедливости, при этом в коре головного мозга у них в 2 раза больше нейронов, чем у кошек, то есть они, по сути, могут быть вдвое умнее. Однако поведение некоторых усатых и хвостатых бывает таким эксцентричным, что его исследователи вряд ли смогут когда-нибудь объяснить. Именно такие сумасбродные животные и стали героями нашей статьи.

AdMe.ru познакомился с людьми, которые все еще пытаются понять, что не так с их питомцами. А некоторые решили не искать логики в поступках своих любимцев и просто выкладывают в сеть последствия их выходок. Посмотрите, чего только не вытворяют эти пушистые пройдохи.

«Прежде чем начать есть, наш пес Берт всегда сверяется с расписанием»

«Собака моего зятя начала приносить домой пакеты с замороженной едой»

«Вот как мой кот спит»

Гиены из «Короля Льва» никогда еще не выглядели так хорошо

Пророчество сбылось

«Кот попытается это съесть».

«Бибо все еще выясняет, как правильно держать фрисби»

«Мой кот всегда спит в странной позе»

«Да, мой кот Сноркел немного странный»

«Мой пес нашел себе подставку для носа»

«Всякий раз, когда мы забываем закрыть крышку, наш кот тут же запрыгивает в унитаз»

«А все потому, что Мэйбел не хотела уступать стул Чуи»

«Мой кот всегда выглядит так, будто чем-то сильно обеспокоен»

«Всегда, когда иду в ванную, мой кот заставляет меня поднимать его и класть на полку с полотенцами»

«Вот как отдыхает моя собака»

«Похоже, у моего кота похмелье»

«Я не знаю, что с ним»

«Собака моей подруги настаивает на том, что ей так очень даже удобно»

Боже, как же это вкусно!

«Ему нравится смотреть, как я сплю. Иногда он даже кладет мне на голову лапу»

«Мой пес похож на нечто из IKEA с непонятной инструкцией и лишними или недостающими деталями»

«Мой кот повсюду ищет солнечные лучи, а когда не может найти, начинает орать»

Максимальный комфорт

«Да, мой кот немного странный»

«У моего кота напрочь отсутствует инстинкт самосохранения»

«У него есть передние лапы, просто он предпочитает ими не пользоваться»

«Вот так моя кошка дает знать, что хочет попасть домой»

Потому что так вкуснее

«Я снял жилье в Санта-Фе, и вот что я увидел там в первую очередь»

«Кот нашел самое теплое место в доме»

«Пожалуй, пора уже принять тот факт, что моя собака никогда ничего не поймает»

А ваши питомцы совершают какие-нибудь дурацкие поступки? Расскажите нам о них.