Пользователи сети пытаются разобраться, что не так с их питомцами. Попробуйте и вы

45
5
14
10k

Ученые уже выяснили, что кошки имеют интеллект и способны к обучению, а также могут вспоминать определенные события из своей жизни. Собаки же умеют распознавать эмоции на лицах людей и обладают чувством справедливости, при этом в коре головного мозга у них в 2 раза больше нейронов, чем у кошек, то есть они, по сути, могут быть вдвое умнее. Однако поведение некоторых усатых и хвостатых бывает таким эксцентричным, что его исследователи вряд ли смогут когда-нибудь объяснить. Именно такие сумасбродные животные и стали героями нашей статьи.

AdMe.ru познакомился с людьми, которые все еще пытаются понять, что не так с их питомцами. А некоторые решили не искать логики в поступках своих любимцев и просто выкладывают в сеть последствия их выходок. Посмотрите, чего только не вытворяют эти пушистые пройдохи.

«Прежде чем начать есть, наш пес Берт всегда сверяется с расписанием»

© emmjz / Reddit  

Пользователи сети пытаются разобраться, что не так с их питомцами. Попробуйте и вы

«Собака моего зятя начала приносить домой пакеты с замороженной едой»

© everythingincolor / Reddit  

Пользователи сети пытаются разобраться, что не так с их питомцами. Попробуйте и вы

«Вот как мой кот спит»

© texascouscous / Reddit  

Пользователи сети пытаются разобраться, что не так с их питомцами. Попробуйте и вы

Гиены из «Короля Льва» никогда еще не выглядели так хорошо

© Chubby-Fish / Reddit  

Пользователи сети пытаются разобраться, что не так с их питомцами. Попробуйте и вы

Пророчество сбылось

© detectivefrogbutt / Reddit  

Пользователи сети пытаются разобраться, что не так с их питомцами. Попробуйте и вы

«Кот попытается это съесть».

«Бибо все еще выясняет, как правильно держать фрисби»

© skullmeat / Reddit  

Пользователи сети пытаются разобраться, что не так с их питомцами. Попробуйте и вы

«Мой кот всегда спит в странной позе»

© Momma_Mae_I / Reddit  

Пользователи сети пытаются разобраться, что не так с их питомцами. Попробуйте и вы

«Да, мой кот Сноркел немного странный»

© Alfonso_Vergara / Reddit  

Пользователи сети пытаются разобраться, что не так с их питомцами. Попробуйте и вы

«Мой пес нашел себе подставку для носа»

© hmm_mozey / Reddit  

Пользователи сети пытаются разобраться, что не так с их питомцами. Попробуйте и вы

«Всякий раз, когда мы забываем закрыть крышку, наш кот тут же запрыгивает в унитаз»

© janetteisme / Reddit  

Пользователи сети пытаются разобраться, что не так с их питомцами. Попробуйте и вы

«А все потому, что Мэйбел не хотела уступать стул Чуи»

© unknown author / Imgur  

Пользователи сети пытаются разобраться, что не так с их питомцами. Попробуйте и вы

«Мой кот всегда выглядит так, будто чем-то сильно обеспокоен»

© PyrateHooker / Reddit  

Пользователи сети пытаются разобраться, что не так с их питомцами. Попробуйте и вы

«Всегда, когда иду в ванную, мой кот заставляет меня поднимать его и класть на полку с полотенцами»

© Blackbearsoul / Reddit  

Пользователи сети пытаются разобраться, что не так с их питомцами. Попробуйте и вы

«Вот как отдыхает моя собака»

© commonvanilla / Reddit  

Пользователи сети пытаются разобраться, что не так с их питомцами. Попробуйте и вы

«Похоже, у моего кота похмелье»

© godbullseye / Reddit  

Пользователи сети пытаются разобраться, что не так с их питомцами. Попробуйте и вы

«Я не знаю, что с ним»

© itsgettingcloser / Reddit  

Пользователи сети пытаются разобраться, что не так с их питомцами. Попробуйте и вы

«Собака моей подруги настаивает на том, что ей так очень даже удобно»

© ozrkmtnzoot / Reddit  

Пользователи сети пытаются разобраться, что не так с их питомцами. Попробуйте и вы

Боже, как же это вкусно!

© fryingsquirrels / Reddit  

Пользователи сети пытаются разобраться, что не так с их питомцами. Попробуйте и вы

«Ему нравится смотреть, как я сплю. Иногда он даже кладет мне на голову лапу»

© 0haltja16 / Reddit  

Пользователи сети пытаются разобраться, что не так с их питомцами. Попробуйте и вы

«Мой пес похож на нечто из IKEA с непонятной инструкцией и лишними или недостающими деталями»

© strambad / Reddit  

Пользователи сети пытаются разобраться, что не так с их питомцами. Попробуйте и вы

«Мой кот повсюду ищет солнечные лучи, а когда не может найти, начинает орать»

© lesliekiszka / Reddit  

Пользователи сети пытаются разобраться, что не так с их питомцами. Попробуйте и вы

Максимальный комфорт

© Vavaisdy / Reddit  

Пользователи сети пытаются разобраться, что не так с их питомцами. Попробуйте и вы

«Да, мой кот немного странный»

© unartisticlicense/ Imgur  

Пользователи сети пытаются разобраться, что не так с их питомцами. Попробуйте и вы

«У моего кота напрочь отсутствует инстинкт самосохранения»

© I-ate-your-pony / Reddit  

Пользователи сети пытаются разобраться, что не так с их питомцами. Попробуйте и вы

«У него есть передние лапы, просто он предпочитает ими не пользоваться»

© Weltallgaia / Reddit  

Пользователи сети пытаются разобраться, что не так с их питомцами. Попробуйте и вы

«Вот так моя кошка дает знать, что хочет попасть домой»

© katspresso / Reddit  

Пользователи сети пытаются разобраться, что не так с их питомцами. Попробуйте и вы

Потому что так вкуснее

© Appy_ / Reddit  

Пользователи сети пытаются разобраться, что не так с их питомцами. Попробуйте и вы

«Я снял жилье в Санта-Фе, и вот что я увидел там в первую очередь»

© Urban5615 / Reddit  

Пользователи сети пытаются разобраться, что не так с их питомцами. Попробуйте и вы

«Кот нашел самое теплое место в доме»

© boyroid / Reddit  

Пользователи сети пытаются разобраться, что не так с их питомцами. Попробуйте и вы

«Пожалуй, пора уже принять тот факт, что моя собака никогда ничего не поймает»

© deemac1208 / Reddit  

Пользователи сети пытаются разобраться, что не так с их питомцами. Попробуйте и вы

А ваши питомцы совершают какие-нибудь дурацкие поступки? Расскажите нам о них.

Фото на превью strambad / Reddit

45
5
14
10k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я не помню пароль Я хочу зарегистрироваться