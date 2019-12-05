Покажите собаку ветеринару, если заметите эти 12 симптомов

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Ответственный хозяин не забывает ухаживать за своей собакой, делает прививки, проводит гигиенические процедуры и следит за режимом. Но как вовремя заметить то, что с питомцем что-то не в порядке, и не пропустить начало серьезной болезни? Ветеринары говорят о том, что не только опасные синдромы, такие как рвота, кровотечение или хромота, должны настораживать хозяина, а и изменения в поведении и реакциях собаки, ее характере.

Мы в AdMe.ru обратили внимание на неочевидные признаки, при которых нужно показать собаку специалисту. Некоторые болезни у псов, особенно породистых, развиваются стремительно, и лучше ошибиться в подозрениях, чем упустить из виду важное. Особую бдительность нужно проявлять тогда, когда иммунитет животного может быть ослаблен: во время смены зубов, в периоды холода, сильной жары, активности клещей.

1. У собаки повис хвост

Если вы заметили, что собака перестала двигать хвостом и тот остается неподвижным в любом состоянии, то, скорее всего, это может быть «синдром холодного хвоста». Причины этого состояния — мелкие травмы и переохлаждение собаки, особенно если хвост намокал. Острое воспалительное заболевание мышц хвоста поражает в большей степени молодых крупных собак, у которых хвост висит плетью либо сразу от корня, либо «ломается» на расстоянии около 10 см от корня. Самые болезненные мышцы могут находиться ближе к хвостовым позвонкам. Псы плохо реагируют на ощупывание хвоста, также может ухудшиться общее самочувствие, особенно в начальной стадии болезни. Лечение — покой и процедуры, которые прописывает ветеринар. Профилактика синдрома зимой — активные прогулки и тщательное высушивание хвоста после намокания.

2. Животное ведет себя активно, но спотыкается и не видит углов

Если пес веселый и игривый, но слишком часто не вписывается в повороты или неровно ходит — это повод заподозрить атаксию, то есть расстройство координации. Такое состояние может быть вызвано травмами головы, внутренним отитом, инфекцией или неврологическими проблемами. Если «неловкое» поведение длится несколько дней, это повод обследовать собаку.

3. Увеличился живот, а общий вес пса уменьшился

У некоторых пород, особенно пушистых — например у колли, лайки, шпица, — увеличение живота можно заметить не сразу. А у поджарых доберманов или боксеров диспропорции видны практически сразу. Если вы обратили на это внимание, а рацион пса не менялся, то возможны проблемы с пищеварительной системой. На асцит же (водянку), вызванную болезнями печени или новообразованиями, может указывать увеличение живота и такие симптомы, как упадок сил, учащенное сердцебиение, рвота, а также то, что пес перестал проситься гулять (то есть редкое мочеиспускание).

4. Пес много спит

Повышенная сонливость у животного может чаще всего наблюдаться летом, при тепловом или солнечном ударе. Такое состояние начинается именно с апатии, и поначалу хозяин может ничего не заметить. Позже может присоединиться слабость и одышка, температура и покраснение слизистых. Особенно подвержены тепловым ударам собаки с лишним весом и такие породы, как мопсы, боксеры, шарпеи, хаски и маламуты. Обращайте внимание, что тепловой удар может быть не только на улице, чаще всего он случается у собак в жарких помещениях, например в машине.

5. Чихание, вялость, отказ от еды

На эти проявляния нужно обязательно обратить внимание, так как ветеринары предупреждают: так может начинаться обычная простуда, а может — чума собак. Чумка — самая опасная болезнь псов, но многие животные вполне успешно выздоравливают, если лечение было начато вовремя. Именно время здесь имеет самое важное значение. Риск заболеть есть практически у любого непривитого животного: вирус очень легко переносится. Профилактика — поддержание здорового иммунитета собаки (прогулки, вакцинация, антипаразитарные процедуры). Если вирус попадает к животному воздушно-капельным путем, первый симптом — это слезотечение и чихание. Если через желудок — то пес отказывается от еды, может быть расстройство стула.

6. Нежелание бегать на прогулке

Нежелание собаки бегать можно списать на возраст или жару, но также это может быть первым симптомом заболевания сердца. Понаблюдайте за животным в течение нескольких недель, чтобы убедиться, что это не единичные случаи подобного поведения.

7. Пониженная температура

Пониженная температура — гораздо более опасное состояние у собак, чем повышенная. Потому что привести в норму ее в домашних условиях сложно, она может продолжать падать и спровоцировать аритмию и последующую остановку сердца. Нормальными значениями считаются 37,5–39 градусов, тогда как показатели ниже 35 градусов относят к опасным. Когда у пса снижается температура, это заметно по поведению: животное сворачивается в клубок, пытаясь согреться, дрожит, шерсть взъерошивается, чтобы увеличить воздушную прослойку между кожей и внешней средой. Дома помочь псу можно, только если вы точно уверены: собака переохладилась на улице. Нужно укутать животное, поить теплой водой и обложить бутылками с горячей водой. Если температура продолжит падать, нужно срочно ехать к ветеринару.

8. Повышенная жажда

Собака пьет намного больше, чем раньше, объем мочи увеличился — если это состояние не проходит несколько недель и не связано с едой, то оно может указывать на развитие сахарного диабета. Такую же симптоматику дает почечная недостаточность или проблемы половых органов. При этом симптом один и тот же, а механизмы возникновения этого явления совершенно разные.

9. Неочевидная хромота

Хромота у собаки может быть не ярко выраженной и развиваться постепенно, что характерно для артритов, вывихов и растяжений связок. Крупные породы, такие как маламуты, доги, мастифы, ньюфаундленды, из-за высокой нагрузки на суставы могут получить травму, даже оступившись на лестнице. Поэтому необходимо контролировать их вес и нагружать физической активностью для укрепления суставов. Опасность для средних пород — драки с другими животными. А вот мелкие породы получают травмы чаще из-за хозяев: к ним приводит неудачный прыжок с рук или неаккуратное обращение с собакой. Если вы заметили, что собака двигается немного по-другому, чем раньше, можно провести тест на хромоту, чтобы обследовать пса и начать лечение. Для этого вам необходимо будет пройтись с животным по влажному песку или мокрой земле так, чтобы на поверхности отпечатались следы лап питомца. Теперь необходимо измерить длину собачьего шага и сравнить их. Шаг конечности, которая хромает, может быть, укороченным, лапа может выноситься наружу или, наоборот, заворачиваться внутрь.

10. Неприятный запах

Ветеринары советуют регулярно осматривать пасть собаки, тогда воспаление десен или зубной камень можно заметить на ранней стадии. Неприятный запах может появиться из-за этих проблем, но если с ротовой полостью все в порядке, то он может указывать на неполадки с желудком. Если же резкий запах исходит от кожи или шерсти пса даже спустя короткое время после купания, то стоит проверить его на заражение паразитами и диабет.

11. Пес стал чаще чесаться, а шерсть потускнела

Пищевая аллергия бывает не только у людей — собаки тоже ей подвержены. Самые частые симптомы — раздражение и зуд кожи. Если собака стала часто чесаться, проверьте кожу под шерстью: не появились ли там язвы или крапивница. Нередко из-за аллергии воспаляются ушные раковины и в них появляются небольшие выделения, которые трудно заметить, пока пес не начнет расчесывать уши.

12. Появился извращенный аппетит: животное ест несъедобные предметы

В случае если так поступает щенок или молодая собака, это можно списать на недостатки воспитания. Но, если взрослый пес начал резко проявлять интерес к фантикам, бумаге, различному мусору, носкам и тому подобному, это может быть симптомом нарушения диеты, инфекционных заболеваний (вплоть до бешенства), заражения гельминтами или проблем с кишечником.

Тревога за здоровье своего питомца сравнима с тревогой за ребенка, ведь это настоящий член семьи. Не стоит впадать в панику, но обратить внимание на особенности поведения стоит, чтобы ваш пес всегда был бодрым и веселым. Расскажите о своих питомцах! А может быть, у вас есть истории, как ваша наблюдательность спасла жизнь животного?