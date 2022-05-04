Почему я искренне считаю, что нет «плохих собак», а есть только невоспитанные хозяева

Когда мне было лет 5–6, соседский доберман решил со мной поиграть. Он поставил мне лапы на плечи, а когда я не удержалась под этой тяжестью и шлепнулась на пол подъезда, лизнул меня в лоб и побежал по своим делам. Вы все верно поняли: здоровенный пес был без поводка и намордника. Моя мама, которая немного замешкалась, закрывая дверь квартиры, чуть не поседела при виде этой картины, а владелица собаки мило улыбнулась: «Вы что, он же никогда ребенка не обидит».

После этого случая прошло уже довольно много лет, но я до сих пор вижу, как многие хозяева спокойно спускают собак с поводка в людных местах и вдобавок не торопятся убирать отходы их жизнедеятельности. Возможно, читатели AdMe.ru тоже не раз сталкивались с такими персонажами и их не особо воспитанными подопечными.

Сейчас я по-прежнему живу в многоэтажном доме, в котором практически на каждом этаже есть свой собаковод-любитель. Многие из них искренне считают своего питомца членом семьи, но при этом совершенно не уделяют внимания ни его воспитанию, ни чувствам окружающих. Наверное, одним из наболевших вопросов у нас сейчас остается выгул собак и повсюду оставляемые ими лужицы и кучки. У нас как снег во дворах начинает таять, сразу появляются эти неаппетитные «подснежники». И сразу становится понятно, где жители дома выгуливали своих болонок и доберманов. А одна бабуля, которая ни разу в жизни собак не держала, умудрилась прикормить возле подъезда штук 7–8 лохматых и не особо добрых уличных псов. Стоит ли говорить, какой бардак они развели в нашем палисаднике.

Впрочем, в последние годы наметилась вполне себе положительная тенденция. Некоторые хозяева стали приобретать специальные пакеты для уборки собачьих фекалий и теперь ходят на прогулку с рулончиком в кармане и совком или перчаткой. Вот только многие из них неимоверно стесняются, когда дело доходит до уборки, и стараются побыстрее завершить этот процесс. Мне в таких случаях каждый раз хочется подойти и ободряюще похлопать человека по плечу. Мол, ты чего, это же так круто. Теперь никто не влипнет ботинком в этот дурно пахнущий сюрприз, никто не намотает его на шину велосипеда и не притащит домой или на работу.

«У меня дурная привычка: если вижу, что чей-то пес гадит, а хозяин убирать не собирается, протягиваю пакет. Я, как собаку завела, стала носить запас в кармане. Всегда говорю: „Вы, наверное, свой забыли?“ И мне в ответ обычно не звучит ничего обидного. Ни разу не было такого, чтобы человек от пакета отказался и не убрал». lamia91 / Pikabu

Удобные пакетики. Небольшой рулончик стоит недорого. Закинешь его в карман, и пусть он там лежит, пока не понадобится.

А еще я искренне рада, что в городах стали появляться площадки для выгула собак. Во-первых, значительно снижается концентрация кучек и лужиц на площадках, где играет малышня, и аллеях, по которым ходят пенсионеры и мамочки с колясками. Ну и во-вторых, песики получают вполне законную возможность носиться без поводка и всячески выплескивать свою буйную энергию. И никто не кричит их хозяевам: «Немедленно уберите собаку, я ее боюсь». У меня, кстати, знакомая до переезда в новый район, где все обустроено для выгула собак, уезжала вместе со своим колли на троллейбусе за город. Там с него наконец-то снимали всю амуницию, и счастливый пес гонял среди кустов и от души лаял на белок. Главное, только успеть дойти до этой площадки. Нередко приходится видеть, как собака задумчиво присаживается среди тротуара или задирает лапу на колесо рядом стоящего автомобиля. И хозяин в это время такой: «Ну что поделаешь. Давай, друг, раз приспичило — не стесняйся».

Очередная проблема, с которой сталкиваются несчастные соседи собаководов, — это лай по поводу и без оного. У нас на 6-м этаже снимает квартиру барышня, у которой живет парочка мелких и невероятно скандальных созданий неопознанной породы. Они реагируют буквально на любой звук из подъезда. И если кто-то из соседей решит припоздниться и вернуться домой, к примеру, в час ночи, будьте уверены, что об этом будут знать абсолютно все. Песики просигнализируют. Несложно догадаться, что эти микрособаки выгуливаются безо всяких поводков и намордников. Хозяйка садится на ближайшую лавочку и залипает в телефоне, пока ее питомцы носятся по двору и облаивают все, что шевелится.

Многие хозяева, которые выгуливают своих питомцев по всем правилам, тоже не в восторге от бесконтрольно бегающих собак. Один мой знакомый рассказал: «Гуляем мы как-то на пустыре. Вокруг другие собачники — все друг друга уже знаем, псы тоже перезнакомились. И тут прибегает какой-то визгливый спаниель. Начинает нарезать вокруг нас круги и облаивать. Я уже своего еле-еле держу: понимаю, что, если он сейчас лапой махнет, от того спаниеля только мокрое место останется. А его хозяйка потом нас же виноватыми сделает». И тут думаешь: а что же мешало хозяйке аккуратно влиться в общество местных собачников и выяснить, найдет ли песик контакт со «старожилами»? Плюс перед этим хорошо было бы сводить пса на несколько занятий с опытным инструктором, чтобы животное хотя бы реагировало на пару важных команд типа «Ко мне» и «Фу».

Да, я сейчас повторю прописную истину, но все-таки собаку нужно не просто любить, наряжать в симпатичные одежки и закармливать вкусняшками, но еще и воспитывать. Вдобавок придется следить, чтобы новый член семьи не доставлял неудобств соседям и прохожим на улице. И конечно, мне хочется сказать огромное спасибо хозяевам, которые понимают, что, заводя дома собаку, они берут на себя серьезную ответственность.