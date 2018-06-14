Один день из жизни людей и животных, если они вдруг поменяются местами

Коты, постоянно снимающие нас на камеру, чтобы выложить прикольное видео в YouTube. Пауки и тараканы, при виде нас кричащие «А-а-а-а!» на весь дом. Интересно узнать, как бы выглядел мир, если бы мы хоть на денек поменялись с животными местами? 9 забавных иллюстраций помогут нам в этом.

AdMe.ru решил пофантазировать на эту тему и подготовил комиксы с братьями нашими меньшими в роли нас.

Собаки бы тщательно следили за тем, что попадает к нам в рот

А хомяки — за нашей фигурой

Котам бы тоже очень пригодился пылесос

А попугаям — беруши

Всегда был бы вариант, куда «сбыть» невкусную еду

Утки с нашим «фейсом» выглядели бы так же нелепо

Нашего мнения о желании фотографироваться тоже бы особо не спрашивали

И находили бы любые способы, чтобы заполучить классный кадр

Но, несмотря ни на что, делились бы с нами самым сокровенным

Пофантазируйте и вы: как бы еще животные вели себя, если бы копировали наше поведение?

Иллюстратор Ksenia Shvedova специально для AdMe.ru

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4 Комментарии
  • 14 июня 2018
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