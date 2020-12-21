Мы узнали, как слышат своих котиков жители 19 уголков мира
Многие из нас хотя бы в шутку размышляли о том, на каком языке общаются и думают животные в других странах. Отличается ли «мяу» за границей от «мяу» у нас на родине? Может, сами кошки и издают одинаковые звуки, но вот слышат их жители разных стран точно по-своему. К примеру, в Японии уверены, что местные мурлыки говорят Nyā, а вот в Великобритании, как известно, Meow.
Вместе с нашими иллюстраторами мы в AdMe.ru придумали ярких котиков-иностранцев, благодаря которым вы узнаете, как мяукают в разных уголках мира наши хвостатые любимцы. А в бонусе упомянули даже древний язык, ныне существующий только в письменности и профессиональной лексике.
Исландия
Польша
Вьетнам
Греция
Испания
Индонезия
Словакия
Нидерланды
Корея
Норвегия
Турция
Германия
Филиппины
Латвия
Япония
Китай
Франция
Великобритания
Бонус: как будет «мяукать» на латыни?
Какой сюжет понравился вам больше всего? А как вы представляете себе котиков из других стран, о которых мы не упомянули?