Мы решили узнать, чем занимаются коты, пока хозяев нет дома. И вам больше не захочется оставлять их одних

Каждый владелец кота хоть раз задумывался, чем занят его любимец, когда никого нет дома. Может, смотрит в окошко на птиц, устраивается спать на кухонном столе или вообще ведет свою тайную жизнь? Но устанавливать камеры по всему дому, чтобы заснять кота в естественной среде обитания, как-то не с руки, а понаблюдать за хвостатым все равно хочется.

Мы в AdMe.ru, само собой, любим котиков. Поэтому понаблюдали за своими и за чужими питомцами и создали несколько сюжетов, которые, вероятно, прольют свет на то, чем так заняты коты, когда остаются в одиночестве.

Кот в «ночном режиме»

Вы уходите на работу — кот вас игнорирует. Вы возвращаетесь — кот вас игнорирует. Без вас он сладко спит весь день. Активизируется он ровно тогда, когда спите уже вы, и, довольный и бодрый, начинает забег по квартире, по кровати и вашей голове. Идеальное время, чтобы пошуршать фантиками или достать из закромов пищащий мячик.

Отъявленный хулиган

С вашим уходом полноправным хозяином в квартире становится он. Пушистый разбойник с радостью доест за вас забытый на столе бутерброд, допьет чай и постарается закусить аквариумными рыбками, если они у вас есть. А когда вечером вы начнете возмущаться, откуда в тарелке шерсть, он состроит такую невинную мордашку, что вы тут же устыдитесь, что хотели его отругать.

Кот, уверенный в том, что его бросили

То, что хозяину нужно уходить на работу, он воспринимает как катастрофу и переживает, что его бросили. Этот кот настолько привязан к своему человеку, что находиться в одиночестве для него настоящая тоска. В ваше отсутствие его не радуют игрушки и даже вкусный корм в мисочке. Он горестно уляжется на вашу кофту и будет считать часы в ожидании момента, когда в замке повернется ключ и можно будет, радостно урча, выбежать в прихожую.

Актриса, у которой еще нет кото-Оскара

Пушистая хитрюга при вас ведет себя идеально и показательно точит коготки там, где нужно. Но стоит вам уйти, как она уже проверяет на прочность все обои, диваны и кресла в квартире и взбирается вверх по дверному косяку. И если вы достаточно доверчивы, то можете долго гадать, откуда повсюду следы когтей, пока не застанете свою любимицу на месте преступления.

Мистер «железная воля»

Это не кот, а настоящий джентльмен, у которого благородство в крови. Он способен невозмутимо улечься спать, когда рядом маняще пахнет жареная курица. Возможно, вы хорошо его воспитали, а может, он сам по себе обладает такими безупречными манерами, но факт остается фактом: рядом с ним можно смело оставлять мелких домашних животных и птиц, еду на столе и открытые окна, и никто не пострадает.

Сыщик-подозревака

Этот полосатый детектив явно догадывается, что вы уходите гладить других котов. Или, что еще страшнее, собак. Он следит, как вы выходите из подъезда, а когда возвращаетесь, он тщательно обнюхивает ваши руки и изучает одежду и обувь на предмет чужой шерсти. И если ему покажется, что вы пахнете как-то не так, он обидится и уйдет в закат вглубь квартиры.

Вокалист

В ваше отсутствие он точно готовится к какому-то конкурсу талантов и распевается, пока никого нет дома. Что характерно, при вас кот свои вокальные упражнения не выполняет — видимо, боится, что вы таланта не оцените и запустите в певца тапкой. Но вот чего кот не учел, так это того, что соседям его оперные арии тоже могут быть не по нраву.

Хранитель сокровищ

Этот мелкий воришка точно знает, куда подевался ваш второй носок и ваши наушники, которые вы беспечно оставили на столе. Все, что плохо лежит, моментально становится собственностью кота. Может быть, он просто патологический чистюля и ему не нравится, что какая-то штука лежит не на своем месте, а может, он ворует ваши вещи из любви к искусству. Ясно одно: это в его тайнике лежат все ваши утерянные сокровища.

Продвинутый пользователь ПК

Для него нет лучшего места для сна, чем ваша клавиатура. Когда вы дома и сидите за компьютером, кот спокойно спит в любом другом месте, но стоит вам уйти, и ваше рабочее место становится лежбищем для котика. Ему-то удобно, а вот вы, вернувшись домой, рискуете обнаружить, что, пока вас не было, кот созвонился с вашим начальником.