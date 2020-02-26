Люди делятся уморительными причудами своих кошек и собак. Ваши домашние животные такие же странные?

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Иногда иметь домашнее животное равносильно тому, чтобы иметь маленького ребенка: никогда не знаешь, чего от него ожидать на сей раз. И если вдобавок ко всему ваш питомец — тот еще чудик, обожающий привлекать внимание, любая минута, проведенная с ним, — чистое удовольствие. Котик и песель, ведущие дружескую беседу в FaceTime, или собака, которую обязательно нужно убаюкать, — вот лишь несколько примеров из длинного списка странностей, которые владельцы животных успели поймать на камеру.

AdMe.ru надеется, что эти дурашливые питомцы вас тоже повеселят.

«Его нужно закутать в одеяло перед тем, как я уйду на работу, иначе он будет выть, когда я буду выходить»

«Это Пиксар. Кажется, она чувствует, когда мне грустно, и делает что-нибудь нелепое, чтобы я посмеялся»

«Вот как большой датский дог моих родителей лежит на оттоманке, которую он перерос»

«Теперь ясно, почему на моих брюках всегда остается полоска кошачьей шерсти»

«Собака моей подруги любит неловко держаться за руки с тем, кто сидит рядом с ней»

«Моя кошка каждую неделю встречается в FaceTime со своей лучшей подругой Зои, которая жила по соседству»

«Все мои кошки охотятся за мотыльком»

«У моего пса есть подруга, которая живет через улицу. Вот его морда, когда она пришла на День святого Валентина»

«У моей кошки часто бывает выражение морды типа: „Черт, я точно выключила плиту?“»

«Мы привезли собаку к ветеринару. Она так нервничала, что у нее вспотели лапы и оставили мокрые следы на полу»

«Просто переехала в дом с ванной на порядок больше. Кошки заботятся о нашей безопасности»

«Моя собака сидит очень странным образом»

«Моя собака уверена в том, что сможет поместиться где угодно, поэтому мы смастерили для нее кровать под принтером»

«Кот моего друга делает вот так»

«Моей собаке нравится лежать в ванне, а моей кошке нравится лежать на собаке»

«Моя кошка-японка любит сидеть рядом с рисоваркой и вдыхать запах свежеприготовленного риса»

«Когда выходил из кафе, я заметил пожилого человека, катившего свою собаку в тележке. „Ему захотелось стейка“»

«Наш кот обожает одеяла, поэтому мы построили для него вот это. У него есть товар, если у тебя есть монета»

Есть ли у вас подобные фото своих странных питомцев?