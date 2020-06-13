Кошка покоряет интернет своими фотографиями в ванне и бездонными голубыми глазами
Благодаря своему чувству стиля и завораживающим голубым глазам 4-летний Барон стал знаменитостью в инстаграме. В отличие от других кошек этот очаровашка любит купаться в ванне с игрушками и позировать для фотографий, которые мгновенно растопят любое сердце.
Мы в AdMe.ru выбрали несколько лучших снимков Барона, чтобы побаловать своих читателей изрядной порцией эстетики. А в конце статьи есть бонусное видео о любви кота к конфетам.
1. Это не Maybelline, он таким родился
2. Похож на какого-то героя из аниме
3. Полярный медведь или кот? Решать вам
4. «Давай сыграем в прятки»
5. «Поделись конфетками, человек»
6. «Обязательно поймаю этого покемона»
7. Хозяйке кота нравится одевать его в розовый
8. Уютный комочек, который нужно защищать любой ценой
9. «Принимать ванну — мое любимое занятие»
10. «Где помещаюсь, там и сажусь»
11. В его глазах — целые галактики
12. Настоящий джентльмен
13. На этом фото нет никаких котов, только акулы
14. Его Кошачье Величество
15. Подмигивающий эмодзи в реальной жизни, только милее
Бонус: Барон ест конфеты
А ваш кот любит фотографироваться?
Фото на превью baron.0723 / Instagram, baron.0723 / Instagram