Кошка покоряет интернет своими фотографиями в ванне и бездонными голубыми глазами

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Благодаря своему чувству стиля и завораживающим голубым глазам 4-летний Барон стал знаменитостью в инстаграме. В отличие от других кошек этот очаровашка любит купаться в ванне с игрушками и позировать для фотографий, которые мгновенно растопят любое сердце.

Мы в AdMe.ru выбрали несколько лучших снимков Барона, чтобы побаловать своих читателей изрядной порцией эстетики. А в конце статьи есть бонусное видео о любви кота к конфетам.

1. Это не Maybelline, он таким родился

2. Похож на какого-то героя из аниме

3. Полярный медведь или кот? Решать вам

4. «Давай сыграем в прятки»

5. «Поделись конфетками, человек»

6. «Обязательно поймаю этого покемона»

7. Хозяйке кота нравится одевать его в розовый

8. Уютный комочек, который нужно защищать любой ценой

9. «Принимать ванну — мое любимое занятие»

10. «Где помещаюсь, там и сажусь»

11. В его глазах — целые галактики

12. Настоящий джентльмен

13. На этом фото нет никаких котов, только акулы

14. Его Кошачье Величество

15. Подмигивающий эмодзи в реальной жизни, только милее

Бонус: Барон ест конфеты