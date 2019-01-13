Девушка из Санкт-Петербурга делает настолько милые снимки своих хаски, что и вы захотите себе таких же

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Хаски, внешне напоминающие волков, очень умны и независимы, а об их энергичности наслышаны даже те, кто никогда не держал собак. Эрика Цогоева, фотограф из Санкт-Петербурга, обожает эту породу. Она делает фото, отображающие невероятную связь с этими красивыми собаками, и благодаря ей мы все можем получить свою порцию великолепия хаски.

Редакция AdMe.ru любит всех собак, но иногда нам особенно хочется полюбоваться одной из пород, так что сегодня у нас день хаски.

1. Доказательство того, что волки и собаки родственны друг другу

2. Верный лохматый друг

3. Хаски + снег = идеальное сочетание

4. Скажи «Сы-ы-ыр»

5. Этот парень никуда не выходит без своих темных очков и особенной улыбки

6. С мамой всегда хорошо и спокойно

7. Супермилашка с любого ракурса

8. Вот для чего нужны братья

9. Маленькое сокровище

10. Ну и взгляд!

11. Идеальное пятнышко для идеальной собаки

12. Сладкий сон рядом с мамой

13. Кто тут большой мальчик?

14. Всегда слушайся маму

15. Когда ты офигенен и знаешь это

16. Ждешь подарка?

17. Максимальная милота

18. Всегда найдется время и на игру, и на отдых

19. Эти 5 спящих щенков — настоящее счастье для владельца

20. Надежные руки, сладкий сон

21. Маленький ангел

22. «Засим нарекаю тебя сэром Хаскским»

23. Свитер для малыша

24. Счастливый щенок, счастливая мама

25. Друзья навек

26. Эта связь бесценна

А вам нравятся хаски? Может быть, вы даже владелец одного из них? Поделитесь с нами историей своего пушистого члена семьи!