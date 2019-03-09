9 развлечений, от участия в которых стоит отказаться всем, кто любит животных

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Адекватный взрослый человек вряд ли поведет своего ребенка на собачьи бои, ведь это жестоко и аморально. Но цирк или дельфинарий — совсем другое дело. Вполне возможно, что некоторые люди не знают или предпочитают не замечать очевидного: порой наши излюбленные семейные развлечения не уступают собачьим боям в жестокости.

Мы в AdMe.ru за гуманное отношение ко всем животным, поэтому хотим, чтобы все, кто неравнодушен к живой природе, знали, что скрывается за безобидными на первый взгляд мероприятиями.

Цирк с животными

Животные в природе никогда не делают того, что их заставляют делать в цирках. Они вовсе не рады ездить на велосипедах, прыгать через горящий обруч и танцевать, но хорошо знают, что будет, если они этого не сделают. В перерывах между выступлениями звери живут в тесных клетках и вольерах, а постоянные переезды превращают их жизнь в кошмар. Зоозащитники по всему миру борются за запрет на использование животных в цирках, и во многих странах они победили. К сожалению, не во всех. Альтернатива: цирк без животных.

Дельфинарий

В природе дельфины и киты живут небольшими стаями и способны за сутки проплыть сотни километров. Запертые в тесных резервуарах, они страдают без семьи и движения. Их мышцы атрофируются, поэтому, например, у взрослых косаток верхние плавники часто ослабевают и свисают вниз. Бизнес дельфинариев построен на страдании животных, начиная с отлова молодняка и заканчивая их болезнями и гибелью в мутной воде бассейна. Во многих странах, особенно после череды нападений косаток на своих тренеров, этот бизнес признали жестоким и запретили использовать китов и дельфинов для шоу. Альтернатива: морская прогулка, плавание с маской.

Катание на слонах

Благодаря индийским фильмам и детским книжкам, у многих людей сложилось неверное представление о слонах как о добрых сельскохозяйственных животных, которые всегда рады услужить человеку. На самом деле послушание слона основано на насилии и жестокости. Напуганного малыша рано забирают от матери; его психологически ломают, чтобы он понял: человека нужно бояться. Этот процесс ничем не отличается от пыток. Забитое животное приучают слушаться махута, орудующего железным крюком. Неудивительно, что время от времени туристы становятся жертвами агрессии слонов. Альтернатива: посещение реабилитационного центра для слонов.

Змеиное шоу

В азиатских странах для туристов часто устраивают шоу с ядовитыми змеями: их дразнят, заставляют нападать, возят по полу за хвост и дают потрогать всем желающим. И это не всегда безопасно для зрителей. После шоу змей убирают в тесный контейнер или мешок, откуда не выпускают до следующего представления. От такого обращения у рептилий случаются травмы: ссадины и переломы (да, у змей есть кости и они чувствуют боль). Но это мало кого волнует, ведь змеиный век в таких местах недолог: вскоре змею все равно убьют ради красивой кожи или медицинских снадобий. Альтернатива: просмотр фильма о змеях.

Скачки

Из всех возможных видов взаимодействия с лошадью скачки и бега — самый жестокий и травмоопасный. Любое скоростное состязание — большой стресс для коня. Чувствительную кожу рта рвут удила, лошади ломают ноги, получают растяжения и заболевания суставов, также страдает их психика. Бывали случаи, когда во время скачек кони погибали от переутомления. Спортивная карьера скаковой лошади длится максимум 10–15 лет, после чего травмированных и психически неуравновешенных животных сдают на мясо. Альтернатива: посещение реабилитационного центра для лошадей.

Контактные зоопарки

Контактные зоопарки — одно из самых популярных детских развлечений. Родители с удовольствием позволяют своим деткам тискать котяток, лисичек, енотиков. Предполагается, что так ребенок учится любить живую природу. При этом мало кто задумывается, что чувствует эта самая живая природа, когда ее тысячный раз за день берут на руки и гладят. Также никому не интересно, нравится ли животным вечно сидеть в торговом центре, не видя дневного света и не бывая на открытом воздухе. Какую мысль можно вынести из посещения контактного зоопарка, кроме той, что животные нужны человеку для развлечения? Альтернатива: работа волонтером в приюте для животных.

Шоу крокодилов и аллигаторов

Крокодилы, выступающие перед публикой, обычно содержатся на фермах в небольших помещениях, под завязку забитых рептилиями. Их выпускают небольшими группами только на время шоу. Хэндлеры должны выполнить несколько обязательных элементов, в том числе положить крокодилу в пасть руку или голову. Иногда зрителям не везет: они становятся свидетелями несчастного случая. Альтернатива: сафари в местах, где водятся крокодилы.

Фото с экзотическими животными

Фотографы с обезьянкой или попугаем на плече часто предлагают свои услуги в местах скопления туристов, и многие не могут устоять перед очаровательной зверушкой, поддерживая деньгами прибыльный, но жестокий бизнес. Животных стараются обезопасить для клиента: вырывают когти, зубы, накачивают успокоительными. По окончании сезона большинство обезьянок, попугаев и игуан усыпляют, так как содержать их в межсезонье очень дорого. Альтернатива: фотографируйте животных в естественной среде обитания.

Катание на лошадях

Верховая езда может быть приятным занятием как для человека, так и для лошади. Для этого между ними должна установиться особая связь, основанная на доверии и заботе. Эта связь невозможна, когда речь идет о потребительском отношении к коню. Организации, предлагающие конные прогулки, в погоне за прибылью не отказывают даже неумелым и слишком тяжелым всадникам, которые могут легко травмировать спину животного. Еще хуже обстоят дела с «покатушечниками» в парках: обычно они покупают лошадей по дешевке у мясников и сдают обратно, когда те отслужат свое. Альтернатива: профессиональные уроки верховой езды на постоянной основе.

Конечно, отказаться от посещения тех мест, где мы привыкли получать столько положительных эмоций, непросто. Каждый раз нам хочется верить, что вот именно здесь животные не страдают. Но это не так: животным хорошо только тогда, когда им позволяют оставаться животными, а не артистами, транспортными средствами или фоном для фото. А как вы относитесь к зообизнесу? Считаете ли вы его неэтичным или же уверены в том, что защитники животных слишком сгущают краски?