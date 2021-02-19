7 кошачьих привычек, которым хозяева часто потакают и невольно вредят здоровью питомцев

Кошки — крайне своенравные животные, которым благодаря бескомпромиссности нередко удается установить в доме свои порядки. Желание любящих хозяев иногда подстраиваться под них и с умилением наблюдать за некоторыми их выходками можно понять. Однако мало кто знает, что некоторые распространенные привычки кошачьих, вроде игры с пластиковыми пакетами и питья воды из-под крана, все-таки не стоит оставлять без внимания. И на это есть весомые причины.

AdMe.ru обнаружил, что некоторые традиции, которые царят почти в каждом доме с кошками, все же не так безобидны, как кажется на первый взгляд, и незаметно наносят удар по здоровью питомцев.

Привычка № 1: обгрызание комнатных растений

На первый взгляд поедание кошками домашних растений может казаться безобидным, ведь вряд ли они стали бы грызть что-то ядовитое. Но, увы, это не так. Например, кот вполне может пожевать лилию. А эти цветы рода лилейник, или гемерокаллис, токсичны для кошек даже в небольшом количестве и могут привести к острой почечной недостаточности. Чтобы не подвергать питомца неоправданному риску, лучше оградить его от любых растений, свойства которых точно не известны. А если хочется побаловать любимца, можно вырастить специальную кошачью траву, которая безопасна для его здоровья.

Привычка № 2: кража разнообразных предметов

Игра со всевозможными новогодними украшениями, пряжей и прочими предметами быта, которые не предназначены для развлечения кошек, конечно, нравится им самим и веселит хозяев. Но всегда стоит помнить, что проглотить эти вещи проще простого, а последствия могут быть самыми непредсказуемыми, вплоть до непроходимости желудочно-кишечного тракта и даже фатального исхода. Поэтому как бы вам ни хотелось дать слабину и позволить любимому четвероногому похулиганить, как минимум старайтесь не оставлять его с этими предметами без присмотра.

Привычка № 3: игра с мыльной водой

Коты очень любознательны и постоянно что-то нюхают и трогают лапкой. В том числе пену, которая пузырится, когда вы набираете воду в ванну. Но стоит помнить, что потом эта пенка на лапке обязательно отправится в рот. А это может быть не так безвредно, как кажется, например если в ее составе есть эфирные масла, которые опасны для котов. То же самое касается и многих прочих бытовых средств, включая дезодорант, стиральный порошок, лак для ногтей, крем для обуви и так далее. Это вовсе не значит, что все это нужно убрать из дома. Просто в момент использования лучше держать питомца подальше и следить за тем, чтобы эти вещества были для него недоступны.

Привычка № 4: попрошайничество

Вы наверняка подумали, что речь пойдет о хорошем воспитании. Но мы опять о безопасности. Здесь снова проблема в токсичности. Знали ли вы, что существует ряд продуктов, которые губительны для кошек? Например, зеленые помидоры, шоколад и даже лук могут дать неожиданный эффект: от расстройства желудка до анемии. Если вы переживаете по поводу того, что любимец недополучает необходимые питательные вещества, стоит иметь в виду, что в состав хороших кормов они обязательно включены, а значит, дополнительных перекусов вовсе не требуется.

Привычка № 5: игра с полиэтиленовыми пакетами

Полиэтиленовые пакеты интересны кошкам по разным причинам: они сохраняют запах продуктов; некоторые покрыты кукурузным крахмалом или изготовлены из желатина, что делает их приятными на вкус; в конце концов, с ними весело играть из-за шуршания. Однако, как и в случае с елочным дождиком, не стоит оставлять кота наедине с пакетом. Ведь его очень легко разгрызть и проглотить, что при неудачном стечении обстоятельств может опять же привести к проблемам с ЖКТ. Если питомцу скучно, лучше утомлять его совместными играми или специализированными игрушками с аналогичными свойствами.

Привычка № 6: поедание кошачьей мяты

Активным компонентом кошачьей мяты является непеталактон. Благодаря тонкому нюху кошки хорошо улавливают его запах и реагируют на него с бурным восторгом. В целом считается, что кошачья мята безопасна для здоровья кошек, ведь недаром ее продают в магазинах и даже делают игрушки, наполненные ею. Однако стоит учитывать, что котовник лучше нюхать, а не есть. Поедание растения, несмотря на то, что кошке это может нравиться, позже приведет к расстройству желудка, рвоте и диарее. Масштабной трагедией это, конечно, не обернется, но на самочувствии любимого питомца отразится.

Привычка № 7: утоление жажды водой из-под крана

Бывает, что кошки отказываются от воды в миске и с большим энтузиазмом лакают прямо из-под крана. Этому может быть несколько причин. Во-первых, в природе они предпочитают проточную воду стоячей. Во-вторых, пластиковая посуда может иметь вредные примеси и портить вкус воды. И так далее. Но это вовсе не значит, что нужно и дальше позволять пить нефильтрованную воду. Ведь на самом деле загрязнители, которые опасны для человека, абсолютно так же вредны и для питомцев. Поэтому лучшим решением будет приобретение специального питьевого фонтанчика-автопоилки для кошек.