30 животных, которые своими пушистыми лапками разгонят все хмурые тучи над вами

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Иногда для бодрости духа нужно, чтобы кто-то погрыз ваш подбородок или состроил милую мордаху. Но если вы сидите в офисе и у ваших коллег лица после праздников далеко не милые, то мы убеждены, что подборка фотографий с харизматичными и обаятельными животными сможет немного поправить ситуацию.

Мы в AdMe.ru хотим, чтобы наши читатели начали свои рабочие будни в новом году с хорошего настроения, и пушистые симпатяги здесь как раз для этого.

Кажется, он нашел себе нового друга

«Не целуй, я все еще сержусь»

Это Ашер. Он впервые едет домой и не может поверить, что у него теперь есть свой человек

Он очень любит кусаться

«Хозяин, ты что, загрустил? Тогда я уже лечу обниматься»

«Эта фотография моего котенка всегда поднимает мне настроение»

Померанский шпиц, который выглядит как медведь Паддингтон

Она понятия не имеет, что происходит

Первая поездка Афины на поезде. Она немного напугана, но старается быть храброй и не выдать себя

«Я у вас там сосиску стащил. Только тсс!»

Чип немного расстроен, что все в парке смеялись над его ботинками

«Так, и куда это ты спрятал хлебные крошки?»

«Нам доставили диван, а он очень хотел, чтобы грузчики поиграли с ним»

«Спасибо, что почесал за ушком»

И как работать в таких условиях?

У этой малышки выпали молочные зубы и теперь растут коренные

Романтика

Это Леон, и ему очень идут свитера

«Они смотрят так каждый раз, когда я куда-нибудь ухожу»

Большие собаки тоже боятся ветеринара

«Доверяю тебе самое ценное»

Лучшие друзья

«Неужели ты всерьез собираешься ругать меня, такого милаху?»

«Смотрите: я снеговик»

«Моя жена связала свою 1-ю шапку, но она получилась слишком маленькой. Зато идеально подошла кошке»

Кому букет пушистых?

Мусье Котэ

«Луи сломал лапу, и мы решили надевать на гипс новый носок каждый день»

«Я всегда буду рядом»

«Мы просто очень любим тебя, хозяин»

А как началась ваша рабочая неделя? Смогли ли пушистые немного взбодрить вас?