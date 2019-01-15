26 фактов о животных, которые кажутся чьей-то шуткой, но это чистая правда

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О кошках и собаках мы знаем практически все и даже можем угадать настроение четверолапого друга по легкому движению хвоста. Но как же другие животные? Ведь они способны удивить нас ничуть не меньше домашних любимцев. Оказывается, лемуры пьют и не пьянеют, шмели играют в футбол, а комары запоминают плохое обращение. И это далеко не все сверхспособности милых (и не очень) созданий, с которыми мы делим нашу планету.

Мы в AdMe.ru не будем пересказывать вам школьный курс зоологии, а расскажем только о тех поразительных фактах, которых вы не найдете в учебниках. А в конце вас ожидает забавная история о том, как рождаются фейковые новости.

Когда вы пытаетесь незаметно прихлопнуть муху, ваши движения выглядят для нее так, будто они были сняты в режиме замедленной съемки. Дело в том, что маленький размер этого надоедливого насекомого компенсируется быстрым метаболизмом и огромной скоростью восприятия визуальной информации. Так что муха уклоняется от ваших ударов примерно так же, как Нео от пуль в «Матрице».

Летучим мышам живется очень непросто. Да, они отлично ориентируются в пространстве с помощью ультразвукового эхолота. Но для этого нужно хорошо слышать, а чтобы хорошо слышать, нужны большие уши. Но с большими ушами летать намного труднее, ведь тратится больше энергии. Замкнутый круг.

Лемуры не только отличают 1%-й раствор алкоголя от 5%-го, но и предпочитают тот, где спирта больше. Причем совсем от него не пьянеют, а потом еще и просят добавки. Всему виной наличие у них «быстрой» версии фермента алкогольдегидрогеназы, который помогает перерабатывать и обезвреживать алкоголь. У человека этот фермент тоже есть, однако он начинает работать намного позже, чем у лемуров.

Самцы глубоководных удильщиков во время брачного периода теряют собственную индивидуальность. Повстречав самку, самец цепляется за нее зубами, срастается с ее телом и питается за ее счет. Постепенно его тело теряет свою форму, все органы деградируют, остаются только сердце, жабры и семенники. Во время нереста самка мечет икру, а самец ее оплодотворяет.

Австралийские коршуны научились использовать для охоты огонь. Во время пожаров они могут хватать своих жертв, которые спасаются от огня, а потом подбирать тех, кто не успел убежать. Бывает и так, что эти птицы сами разжигают огонь с помощью тлеющих кусков дерева, подобранных на месте предыдущего пожара.

Как оказалось, павлиний хвост служит для обольщения самок не только благодаря своей красоте и яркости. Встретив особь женского пола, павлин принимается так активно им трясти, что хвост начинает издавать низкочастотные звуки. В результате хохолки на головах у самок начинают дрожать, возможно, подсказывая им, что кто-то рядом весьма в них заинтересован.

Мы знаем, что вороны — это очень умные птицы, которые к тому же умеют подшучивать друг над другом. Оказалось, что новокаледонские вороны еще более сообразительны, чем считали ученые. Они могут делать орудия труда из запчастей — к примеру, собрать длинную палочку из нескольких коротких, словно конструктор.

Языки жирафов настолько длинные, что они могут залезть ими себе в уши.

Многие органы и у людей, и у животных выполняют функции, о которых мы даже не догадывались. Так, если у крыс удалить матку, они станут хуже ориентироваться в пространстве. Причина кроется в половых гормонах, ведь их уровень существенно меняется, а мозг прислушивается к гормональному фону. К примеру, колебания уровня эстрогена сопровождаются изменениями в одном из главных центров памяти — гиппокампе. Но выводы насчет людей в этом вопросе ученые делать не спешат.

Если у фламинго недостаточно еды, их перья могут стать серыми. Все дело в том, что эти птицы розовые не от рождения, а из-за особенностей питания. Они едят сине-зеленые морские водоросли, которые в процессе переваривания становятся розовыми, и это влияет на цвет оперения птиц. У яиц фламинго иногда даже желтки бывают розовыми.

Летучие мыши могут пить кровь у людей. Не верите? Но это правда. Зоологи из Бразилии обнаружили, что мохноногие вампиры (летучие мыши из Южной Америки) пьют человеческую кровь, хотя обычно используют для этих целей только птиц. Исследователи предположили, что эти летучие мыши расширили свой рацион из-за недостатка пищи.

Орангутаны делятся между собой прошлым опытом. Исследователи из Сент-Эндрюсского университета обратили внимание, что самки орангутанов с детенышами в опасной ситуации ищут место, где можно спрятаться, и лишь потом издают характерные чмокающие звуки, с помощью которых информируют друг друга об угрозе. Получается, что самки рассказывают детенышам о том, какую опасность им удалось миновать.

Болотные воробьи на севере США и в Канаде поют песни, которым уже много сотен лет. Из поколения в поколение они перепевают одни и те же «хиты», а самая старая песня у них появилась 1,5 тыс. лет назад.

Ученые показали, сколько еды может унести хомяк в своих щеках-мешках. Перед грызуном поставили миску с лакомствами, и он тут же принялся набивать свои щеки едой. За один раз ему удалось унести в свой дом 20 орешков и цукатов, что составляет добрую треть его веса. А то, что не поместилось в щеки, запасливый хомяк утащил в зубах.

Комары запоминают плохое обращение. Порой мы хлопаем руками в надежде поймать кровососа, хотя удается это не всегда. Однако в наших холостых хлопках тоже есть смысл. Исследователи из Сиэтла выяснили, что комары могут запоминать обстоятельства, связанные с тем или иным запахом, и если с ними случилось что-то неприятное, то они будут избегать и соответствующего запаха, даже если это запах человека.

Киты и дельфины известны своим интеллектом, песнями и сложной социальной жизнью. Есть у них и охотничьи хитрости. Например, горбатые киты окружают рыбий косяк кольцом из пузырей воздуха, чтобы рыбы прижались друг к другу и их проще было съесть. Недавно был описан еще один охотничий трюк: киты выбирают места, где есть много морских птиц, и выставляют открытый рот из воды. Рыбы считают, что это безопасная «пещера», и заплывают внутрь. Как только во рту кита набирается достаточно «постояльцев», он закрывает пасть.

Звери выкармливают детенышей молоком, есть птичье молоко, но, оказывается, существует еще и паучье молоко. Самки пауков-скакунчиков, отложив яйца, оставляют рядом несколько капель жидкости. Когда паучата выводятся из яиц, они выпивают эту жидкость, а потом начинают пить ее прямо у матери через половые каналы. Это продолжается около 20 дней. Анализ паучьего молока показал, что в нем содержится в 4 раза больше белков, жиров и углеводов, чем в коровьем молоке.

Многих интересует вопрос, почему пингвины переваливаются на ходу. Ответ до боли прост: потому что они много весят. Это особенно заметно у пингвинов, которые недавно очень плотно поели. Чтобы удержать равновесие и не свалиться, они сильнее раскачиваются и нагибаются к земле, как матрешки.

Голые землекопы могут обходиться без кислорода целых 18 минут. Но это не единственное их достижение. Они живут в 10 раз дольше, чем обычная крыса (около 30 лет), не болеют раком и нечувствительны к некоторым видам боли. Ученые активно изучают этих грызунов, пытаясь понять, в чем заключается их секрет, ведь, возможно, это поможет людям в борьбе с онкологическими заболеваниями.

Тараканы способны защищаться. Изумрудная тараканья оса заготавливает из этих насекомых пищу для своих личинок. Чтобы частично обездвижить свою жертву и подавить ее волю, она дважды жалит таракана, хватает его за антенну и ведет за собой. Если таракан заметил врага заранее, он поворачивается к осе задом и бьет ее лапой по голове. Если оса не унимается, таракан повторяет удар, а так как его ноги покрыты жесткими волосками и шипами, оса зачастую оставляет его в покое.

Многие замечали, что собаки и кошки умеют определять эмоции человека. Но они не единственные, кто различает выражение нашего лица. Если поставить перед козой фото счастливого человека и фото сердитого человека, она предпочтет подойти к счастливому лицу. Лошади тоже могут определять эмоции людей и даже испытывают стресс, когда рядом с ними появляется кто-то в плохом настроении.

Морская свинка — настоящий рекордсмен по размножению. Она может забеременеть через 55 дней после своего появления на свет, а уже спустя 2–15 часов после рождения малышей быть готовой к новому спариванию.

Киты — млекопитающие, они кормят своих малышей молоком. Однако делать это в воде крайне неудобно. Поэтому у мамы-кита есть специальные мышцы, с помощью которых она с силой выплескивает молоко в рот китенку. Следует заметить, что жирность китового молока достигает 50 %.

Чау-чау — одна из немногих пород собак, у представителей которых язык не розовый, а темно-синий. По мнению некоторых исследователей, это связано с тем, что данная порода произошла от вымершего вида полярного волка. Согласно китайской легенде, чау-чау были такими любопытными, что одна из этих собак во время создания неба умудрилась лизнуть его языком, в результате чего он приобрел небесный цвет.

Шмелей можно научить играть в футбол. Чтобы получить порцию сиропа, подопытный шмель должен был загнать небольшой шар в специальную лузу. Сначала человек сам подталкивал шарик в нужное место, а шмеля после этого угощали сладким. Вскоре шмель сам начинал гонять «мяч» по полю, направляя его в «ворота». Самое удивительное заключается в том, что другие шмели смогли сделать то же самое, просто понаблюдав за товарищем.

Казалось бы, что общего может быть у ската и человека? Оказалось, кое-что все же есть. Было известно, что брюшные плавники превратились у скатов в своеобразные ножки, с помощью которых эти рыбы ходят по дну. Но в прошлом году ученые узнали, что плавниками-ножками у ежовых скатов управляют те же нейроны и гены, что и у наземных животных. То есть скаты действительно ходят как люди.

Бонус: история о бурундуках-самоубийцах оказалась первоапрельской шуткой

В интернете время от времени всплывает сенсационная новость, гласящая, что бурундук, которому нечего есть, способен свести счеты с жизнью. Для этого он якобы ищет в лесу веточку-рогатину и вешается. Но никаких документальных подтверждений этому явлению не нашлось, а потом и вовсе оказалось, что это просто первоапрельский розыгрыш. Не лишним будет напомнить, что у животных инстинкт самосохранения гораздо сильнее, чем суицидальные наклонности.

После разоблачения мифа про бурундуков мы выдохнули с облегчением. А какой из фактов больше всего позабавил вас? Если бы вы могли получить какую-то сверхспособность от любого животного, что бы это было?