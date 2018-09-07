26 домашних животных, которые перешли на темную сторону

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Пропажа личных вещей, испорченные мебель и документы, полное игнорирование каких-либо запретов — это лишь краткий список того, с чем приходится сталкиваться владельцам домашних питомцев. Но герои сегодняшней фотоподборки обладают таким уровнем обаяния, что мы готовы простить им даже самые хулиганские проделки. А в конце вы узнаете, на что способны песики ради еды.

AdMe.ru нашел фото животных, которые живут по собственным правилам, и им абсолютно все равно, что вы об этом думаете.

25. «У меня был выбор: спасти еду или сделать этот кадр»

24. «Знакомьтесь, это доктор Грей. Он старается сделать мою работу настолько сложной, насколько это вообще возможно»

23. Когда ты думаешь, что это отличный день, а потом голубь решает присесть на твой кофе

22. «Весь день убирал в квартире. Устал»

21. «Мой пес похож на вышибалу в ночном клубе»

20. «Посмотри, какое красивое платье я сделала. Почему ты не рад?»

19. «Человек, я же говорил, мне нужно ВСЕ окно!»

18. «Просто хотела сделать фото со своим котом, но он решил, что это плохая идея»

17. Была поймана с поличным

«Я копалась в мусоре на барбекю-вечеринке. Хот-дог был очень вкусным! Грейси».

16. «Я купил пульверизатор, чтобы отучить ее грызть все подряд»

15. Потому что все котики в душе немного альпинисты

14. Вот почему владельцы собак всегда должны быть начеку. Особенно когда собираются поесть

13. «С тех пор как у нас появилась Лили, наш бюджет на бумажные полотенца катастрофически увеличился»

12. «А я удивлялась, почему это единственный цветок, который не зацвел этим летом»

11. Вот что он делает, пока вас нет дома

10. «Моя кошка крадет резинки для волос. Случайно увидела, как она прячет их под плитой»

9. «Что? Какой хлеб? Не понимаю, о чем ты»

8. «Не утруждайся, я сам возьму»

7. «Ты уже вернулся? А почему так рано?»

6. «Что? Я спрашивал: он не против»

5. «Ты опять пьешь кофе? Говорил же тебе, что это вредно!»

4. «О, вы играете? А я немного устал. Полежу, пожалуй»

3. Коротко о том, что вас ждет, если вы заведете попугая

2. «Решил погладить моего „ангелочка“»

1. Когда у тебя больше нет диплома доктора философии, потому что у тебя есть пес

Бонус: «Мы просто увидели почтальона, а дальше все как в тумане»

Хозяйка двух лабрадоров Кэрол, вернувшись домой, нашла записку от почтальона: «Я доставляла посылку, когда эти двое пробрались в мой фургон. Они нашли мой ланч и съели яйцо, пару морковок и тыквенные семечки. Надеюсь, у них не будут болеть животики». В качестве извинения Кэрол отправила пострадавшей подарочный сертификат в один из ресторанов. А потом завела аккаунт, в котором рассказывает о шалостях своих песиков.

А ваши питомцы вытворяют нечто подобное? Отправляйте нам их фото, и они станут героями нашей следующей подборки.