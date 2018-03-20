25 уморительных доказательств того, что животные — это тоже люди, только в «шубах»
Присмотритесь, этот кот в коробке — точь-в-точь сегодняшний сосед в маршрутке, а рыжий пес в кепке похож на лучшего друга, собравшегося на вечеринку. Животные — это мы, только добрее и смешней.
AdMe.ru собрал железные доказательства того, что хвостатые любимцы — наши забавные и очень выразительные копии.
Когда пришел с другом на вечеринку, где больше никого не знаешь
Когда выглядишь сногсшибательно и готова даже к случайной встрече с бывшим
Когда устал и спишь изо всех сил
Когда пытаешься впечатлить человека, который тебе нравится
Когда только что проснулся и еще не выпил кофе
Когда бежал на маршрутку и еле успел
Когда вы оба голодны, но никак не можете договориться, где поесть
Когда едешь на работу в час пик
Когда даешь понять, что друг пошутил над тобой не очень смешно
Когда кто-то занял твое любимое место и ты представляешь, что с ним сделаешь за это
Когда кто-то пытается познакомиться с тобой поближе
Когда придумал крутой стартап и планируешь разбогатеть через годик-другой
«Психиатрическая помощь. 50 центов. Доктор внутри».
Когда задумался, зачем ты в это ввязался и как теперь все разрулить
Когда размышляешь, нужно ли худеть к лету или так сойдет
Когда понял, что твой собеседник, мягко говоря, глуповат
Когда слегка отфотошопил свое фото, чтобы выглядеть поэффектнее
Когда соседи включили громкую музыку в час ночи
Когда умеешь что-то необычное и не прочь это продемонстрировать
Когда тебе сказали что-то обидное и ты надулся
Когда решил сделать селфи лежа
Когда принял опрометчивое решение и остается лишь довериться судьбе
Когда пришел домой с работы и можно наконец расслабиться
Когда ты крут и прекрасно знаешь об этом
Когда вы в отпуске и фотографируетесь возле каждой достопримечательности
Когда испытываешь нежность к любимым
А с каким животным себя ассоциируете вы?
Фото на превью tzd217/Reddit