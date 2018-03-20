25 уморительных доказательств того, что животные — это тоже люди, только в «шубах»

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Присмотритесь, этот кот в коробке — точь-в-точь сегодняшний сосед в маршрутке, а рыжий пес в кепке похож на лучшего друга, собравшегося на вечеринку. Животные — это мы, только добрее и смешней.

AdMe.ru собрал железные доказательства того, что хвостатые любимцы — наши забавные и очень выразительные копии.

Когда пришел с другом на вечеринку, где больше никого не знаешь

Когда выглядишь сногсшибательно и готова даже к случайной встрече с бывшим

Когда устал и спишь изо всех сил

Когда пытаешься впечатлить человека, который тебе нравится

Когда только что проснулся и еще не выпил кофе

Когда бежал на маршрутку и еле успел

Когда вы оба голодны, но никак не можете договориться, где поесть

Когда едешь на работу в час пик

Когда даешь понять, что друг пошутил над тобой не очень смешно

Когда кто-то занял твое любимое место и ты представляешь, что с ним сделаешь за это

Когда кто-то пытается познакомиться с тобой поближе

Когда придумал крутой стартап и планируешь разбогатеть через годик-другой

«Психиатрическая помощь. 50 центов. Доктор внутри».

Когда задумался, зачем ты в это ввязался и как теперь все разрулить

Когда размышляешь, нужно ли худеть к лету или так сойдет

Когда понял, что твой собеседник, мягко говоря, глуповат

Когда слегка отфотошопил свое фото, чтобы выглядеть поэффектнее

Когда соседи включили громкую музыку в час ночи

Когда умеешь что-то необычное и не прочь это продемонстрировать

Когда тебе сказали что-то обидное и ты надулся

Когда решил сделать селфи лежа

Когда принял опрометчивое решение и остается лишь довериться судьбе

Когда пришел домой с работы и можно наконец расслабиться

Когда ты крут и прекрасно знаешь об этом

Когда вы в отпуске и фотографируетесь возле каждой достопримечательности

Когда испытываешь нежность к любимым

А с каким животным себя ассоциируете вы?