25+ пушистых мальчиков и девочек, которым придумать имя оказалось сложнее, чем пробежать марафон

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Если в доме появляется новый пушистый член семьи, то зачастую наступает период, когда нужно придумать кличку для питомца. Каждый делает свой выбор по-разному: одни сначала присматриваются к внешнему виду в попытках найти отличительные черты, другие оценивают повадки животного. В итоге может пройти немало времени, прежде чем найдется достойное имя.

Мы в AdMe.ru прогулялись по просторам сети, чтобы понять, как пользователи интернета советуют назвать различных домашних любимцев.

«Нашла эту милашку на улице и решила забрать себе. Есть предложения по имени?»

Красотке так повезло, что у нее появились вы! Это Аврора — богиня утренней зари © Ok_Fan7361 / Reddit

«Ягненок, которого еще нужно кормить из бутылочки. Какой же он вонючка-очаровашка. Как бы назвать его?»

Назовите Снежинкой. Ее шубка белая, как снег. © earmares / Reddit

«Нашей новой маленькой чихуа-хуа нужна кличка»

«Этому маленькому парню нужно имя. Есть предложения?»

Назовите его Маленьким Парнем. © Tigblu / Reddit

Пятнышко. Потому что он полностью темный, но с единственным светлым пятнышком на подбородке. © Gravitron23 / Reddit

«Этой девочке всего 3 часа, и ей нужна кличка»

Печенька. Она выглядит так, словно вы окунули печенье в молоко. © SixNineWithTheAfro / Reddit

«Только что забрал 6-летнего мальчика. Как бы его назвать?»

Джуно — это имя моего хаски. Когда я выбирал его, то думал, что оно будет уникальным. Но потом оказалось, что я живу на одной улице с 2 другими хаски по имени Джуно. © Wheres_my_bandit_hat / Reddit

«Помогите назвать его»

Гизмо! Он похож на Гизмо! © jekoorb6789 / Reddit

«У меня этот хороший мальчик живет уже почти месяц, а имени до сих пор нет. Ему 8 месяцев, и он очень спокойный»

Я приютил собаку, которая не реагировала ни на какие имена. Мой дядя провел эксперимент: он сел позади собаки и начал читать по списку популярные собачьи клички. Когда дядя произнес 11-е имя Рокки, собака развернулась и посмотрела на него. И с тех пор это стало его именем, и он отзывался на него каждый раз, когда слышал. © General-Ocelot-8281 / Reddit

«У родителей сегодня появился новый член семьи. Есть идеи, как назвать?»

У моей мамы был пес по кличке Радар. Она назвала его так не потому, что у него большие уши, а потому, что он то и дело натыкался на стены. © MidnightsSerenade / Reddit

«Есть предложения, как назвать?»

«Нужно придумать имя для котенка-мальчика. Мы думаем, что Юки ему подходит. В переводе с японского это означает „снег“»

Голубая Сталь. Вы только посмотрите на эту мордочку. © atomatoflames02 / Reddit

Он похож на Короля Ночи из «Игры престолов». © Sockigal / Reddit

«Спасли сегодня этого малыша. Какое имя выбрать? Лучше французское»

«Для нее нужно имя, помогите»

У меня беда с именами. Я просто называю своих кошек Котами. Или Маленькими Дармоедами — в зависимости от ситуации. © ekszdi / Reddit

«Привет, это мой мальчик. Хочу придумать имя для него»

Штрудель! Не знаю, почему это пришло мне в голову, когда я его увидел, ну да ладно. © nickligoogs / Reddit

Я практически вижу его с моноклем. Ему точно подойдет старинное британское имя в стиле лордов. © evilzug2000 / Reddit

«Помогите с выбором имени для моего щенка»

Он выглядит сильным и хорошим мальчиком, поэтому я бы назвал его Рокки. © HalloIkBenHetHAHA / Reddit

«Моему новому пареньку нужно имя»

«Эта милая собачка, которую я только что забрал, нуждается в имени»

«У соседа по комнате была девушка, они съехали и бросили эту котейку. Теперь она моя. Но ей нужно имя, чтобы я перестал называть ее Кошкой»

Не вижу проблемы в том, чтобы называть ее Кошкой. У моего кота есть имя, но обычно его называют Котом, или Плохим Котом, или иногда даже Хорошим Котом. Но он всегда Кот! © Thebuch4 / Reddit

«Этой смелой девушке нужно имя! Есть идеи?»

Какая шикарная шубка! Может быть, Корица? © molsmama / Reddit

«Как бы назвать эту милую девочку?»

Я думаю, Ирис — хорошее имя. Потому что она серая, а ирис — это название серого цветка. Что-то вроде того. © Savings-Exchange-484 / Reddit

«Ему нужно имя. Подумываю назвать Кэлвином»

«Что ж, у меня новый котенок, но он еще без имени. Есть предложения?»

«Мой новый маленький братишка. Ему бы клевое имя подобрать»

Я не могу придумать имя, но я просто рыдаю, потому что он чертовски милый. И эти маленькие лапки. © LaBeanBall1 / Twitter

Этот щенок определенно Сникерс. Шоколадная курточка с карамелью на носу! © dafw333 / Twitter

«Помогите мне назвать нового одноглазого друга»

Он похож на Бака из «Ледникового периода». © MxisieOlivia_ / Reddit

«Имя должно начинаться с буквы Т. Это девочка»

Она выглядит так, словно хочет быть твоей тенью. Так что Тень — хорошее имя для нее. © OnyxandBella / Twitter

«Его бросили в моей ветеринарной клинике. Флейм-пойнт сиамский»

«Моему новому котенку нужно имя»

С такими усами любое имя, которое вы выберете, должно иметь титул «сэр», не иначе. Может быть, даже Лорд Рукавичкин подойдет. © Aphobus / Reddit