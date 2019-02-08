25 фотографий о том, какой насыщенной бывает жизнь владельцев животных

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Жизнь с домашним животным редко бывает скучной. Сегодня он устроит беспорядок и будет невозмутимо ждать, когда вы все приберете, а завтра, глядишь, уснет прямо на рассаде или чистых полотенцах.

AdMe.ru выяснил, какими трудностями и радостями наполнена порой жизнь владельцев животных.

1. «Я просто хотел посмотреть фильм»

2. «Увидел, что я его фотографирую. Кажется, он мне позирует»

3. Фото с разницей в 12 недель

4. «Я отвернулся буквально на секунду»

5. «Да, она сидит на коте. Да, она не слишком умна»

6. «Упс, я снова это сделал»

7. «Люси на этой неделе осталась с бабушкой и дедушкой. Кажется, пока все в порядке»

8. «Я только что вставил новый рулон»

9. «После прогулки под дождем она решила, что запрыгнуть на кровать моей сестры — отличная идея»

10. «Ремонтирую кухню. Услышал, как кто-то карабкается по доскам, а потом увидел его»

11. «Ну разве он не великолепен?»

12. «Он любит спать именно там»

13. «И так каждый раз, когда я собираюсь почитать»

14. «Я просто хотела сделать селфи с котом»

15. «Он очень гордится своими достижениями»

16. «И где мне теперь спать?»

17. «Мой ребенок попросил котенка на Рождество. Они мгновенно стали лучшими друзьями и теперь неразлучны»

18. «Работаем в команде»

19. «Я искал их 2 часа»

20. «Он любит отдыхать в прыгунках моей дочери»

21. «Лучшие друзья»

22. «Мой пушистый отряд»

23. «Когда спрашиваешь ее, что случилось, она ничего не говорит и просто смотрит так весь день»

24. «Я не решаюсь сказать, что это не ее размер»

25. «Думаю, можно с уверенностью сказать, что мой лимонный тимьян мертв»

Делает ли что-либо подобное ваш питомец?