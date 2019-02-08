25 фотографий о том, какой насыщенной бывает жизнь владельцев животных
Жизнь с домашним животным редко бывает скучной. Сегодня он устроит беспорядок и будет невозмутимо ждать, когда вы все приберете, а завтра, глядишь, уснет прямо на рассаде или чистых полотенцах.
AdMe.ru выяснил, какими трудностями и радостями наполнена порой жизнь владельцев животных.
1. «Я просто хотел посмотреть фильм»
2. «Увидел, что я его фотографирую. Кажется, он мне позирует»
3. Фото с разницей в 12 недель
4. «Я отвернулся буквально на секунду»
5. «Да, она сидит на коте. Да, она не слишком умна»
6. «Упс, я снова это сделал»
7. «Люси на этой неделе осталась с бабушкой и дедушкой. Кажется, пока все в порядке»
8. «Я только что вставил новый рулон»
9. «После прогулки под дождем она решила, что запрыгнуть на кровать моей сестры — отличная идея»
10. «Ремонтирую кухню. Услышал, как кто-то карабкается по доскам, а потом увидел его»
11. «Ну разве он не великолепен?»
12. «Он любит спать именно там»
13. «И так каждый раз, когда я собираюсь почитать»
14. «Я просто хотела сделать селфи с котом»
15. «Он очень гордится своими достижениями»
16. «И где мне теперь спать?»
17. «Мой ребенок попросил котенка на Рождество. Они мгновенно стали лучшими друзьями и теперь неразлучны»
18. «Работаем в команде»
19. «Я искал их 2 часа»
20. «Он любит отдыхать в прыгунках моей дочери»
21. «Лучшие друзья»
22. «Мой пушистый отряд»
23. «Когда спрашиваешь ее, что случилось, она ничего не говорит и просто смотрит так весь день»
24. «Я не решаюсь сказать, что это не ее размер»
25. «Думаю, можно с уверенностью сказать, что мой лимонный тимьян мертв»
Делает ли что-либо подобное ваш питомец?
Фото на превью brolicgram / Reddit