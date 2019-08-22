25 диких животных и птиц, которых мы не видели малышами даже по телевизору
Даже городские животные и птицы тщательно охраняют и прячут свое потомство, а что уж говорить о тех, кто живет в дикой природе. Например, каждый из нас хоть раз видел обычную домовую мышь, но далеко не всем попадались недавно родившиеся мышата. А как выглядят щенки тасманийского дьявола или дикдики, и подавно мало кто знает.
AdMe.ru решил исправить это безобразие и выяснить наконец, как выглядят детеныши диких зверей и птиц, которых нечасто встретишь даже в зоопарке. Приготовьтесь умиляться.
Опоссум
Тасманийский дьявол
Страус
Европейская косуля
Самка павлиньего паука и ее малыш
Хорек
Капибара
Фламинго
Геккон
Выдра
Бинтуронг
Домовая мышь
Дикдик
Мара (патагонский заяц)
Красный краб
Северный морской котик
Гиена
Барсук
Черный лемур
Трубкозуб
Большеухая лисица
Кузу
Сервал
Илька (куница-рыболов)
Кабан
Вам когда-нибудь приходилось заботиться о детенышах зверей или птиц? Может быть, выкармливали котенка или птенца?
Фото на превью WildCareOklahoma / Facebook