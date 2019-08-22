25 диких животных и птиц, которых мы не видели малышами даже по телевизору

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Даже городские животные и птицы тщательно охраняют и прячут свое потомство, а что уж говорить о тех, кто живет в дикой природе. Например, каждый из нас хоть раз видел обычную домовую мышь, но далеко не всем попадались недавно родившиеся мышата. А как выглядят щенки тасманийского дьявола или дикдики, и подавно мало кто знает.

AdMe.ru решил исправить это безобразие и выяснить наконец, как выглядят детеныши диких зверей и птиц, которых нечасто встретишь даже в зоопарке. Приготовьтесь умиляться.

Опоссум

Тасманийский дьявол

Страус

Европейская косуля

Самка павлиньего паука и ее малыш

Хорек

Капибара

Фламинго

Геккон

Выдра

Бинтуронг

Домовая мышь

Дикдик

Мара (патагонский заяц)

Красный краб

Северный морской котик

Гиена

Барсук

Черный лемур

Трубкозуб

Большеухая лисица

Кузу

Сервал

Илька (куница-рыболов)

Кабан

Вам когда-нибудь приходилось заботиться о детенышах зверей или птиц? Может быть, выкармливали котенка или птенца?

Фото на превью WildCareOklahoma / Facebook

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