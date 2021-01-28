25 фото котов, девиз которых — «В моих поступках не было логики, я не умею жить по-другому»
Мирно спать на собственной лежанке, есть из красивой миски и отдыхать где-нибудь на полу или на подоконнике — для наших кошек и котов это слишком просто и банально. Намного интереснее посидеть в ванной (хотя вода такая мокрая и пугающая) или попробовать уснуть в неудобной банке или коробке. Видимо, у этих милых пушистиков существует какая-то своя особая логика, и нам бывает сложно ее понять.
Фотографии пользователей сети с оригинальными выдумками кошек и котов можно просматривать бесконечно. Мы в AdMe.ru отобрали самые крутые из них.
Идеальное положение для отдыха
«Кот никак не хотел спать на этой лежанке, пока она случайно не перевернулась»
«Мой кот думает, что спать так — нормально»
Пользоваться специальной когтеточкой слишком банально
«Мой кот... спит?»
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Его просто неправильно собрали. © CuriouslyCracked / Reddit
«Только открыл свежую баночку с котом»
Он думает, что спрятался и его не видно
«Мама прислала фото своего нового котенка»
«Вы слышали о котах на коробках от пиццы. Но как насчет котов внутри них?»
Это программный сбой
Готовится стать учеником ведьмы
«Мой кот специально проел дырку для головы в своей любимой коробке»
Они ненавидят воду, но любят ванны
Большая или маленькая коробка? Выбор очевиден
«Мои коты — двойняшки. И это заметно»
У каждого свои развлечения
Коты — жидкость. Это единственное объяснение
Вот как надо пить молоко
«Каждый день кот запрыгивает в корзину с грязным бельем и без всякой причины грустно на меня смотрит»
По их мнению, лоток явно предпочтительнее мягкой кровати
Чтобы открыть дверь, надо кусать дверную ручку
«Кот обнимает мою ногу по каким-то своим кошачьим причинам»
Мокрый корм вдвойне вкуснее, если есть его вот так
«Купил аквариум и думал, какую рыбу завести. Мне кажется, у меня будет рыба-кот»
Не беспокоить: я расцветаю
А ваш кот или кот друзей ведет себя нелогично по человеческим меркам? Присылайте фотодоказательства.