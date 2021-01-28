25 фото котов, девиз которых — «В моих поступках не было логики, я не умею жить по-другому»

Мирно спать на собственной лежанке, есть из красивой миски и отдыхать где-нибудь на полу или на подоконнике — для наших кошек и котов это слишком просто и банально. Намного интереснее посидеть в ванной (хотя вода такая мокрая и пугающая) или попробовать уснуть в неудобной банке или коробке. Видимо, у этих милых пушистиков существует какая-то своя особая логика, и нам бывает сложно ее понять.

Фотографии пользователей сети с оригинальными выдумками кошек и котов можно просматривать бесконечно. Мы в AdMe.ru отобрали самые крутые из них.

Идеальное положение для отдыха

«Кот никак не хотел спать на этой лежанке, пока она случайно не перевернулась»

«Мой кот думает, что спать так — нормально»

Пользоваться специальной когтеточкой слишком банально

«Мой кот... спит?»

Его просто неправильно собрали. © CuriouslyCracked / Reddit

«Только открыл свежую баночку с котом»

Он думает, что спрятался и его не видно

«Мама прислала фото своего нового котенка»

«Вы слышали о котах на коробках от пиццы. Но как насчет котов внутри них?»

Это программный сбой

Готовится стать учеником ведьмы

«Мой кот специально проел дырку для головы в своей любимой коробке»

Они ненавидят воду, но любят ванны

Большая или маленькая коробка? Выбор очевиден

«Мои коты — двойняшки. И это заметно»

У каждого свои развлечения

Коты — жидкость. Это единственное объяснение

Вот как надо пить молоко

«Каждый день кот запрыгивает в корзину с грязным бельем и без всякой причины грустно на меня смотрит»

По их мнению, лоток явно предпочтительнее мягкой кровати

Чтобы открыть дверь, надо кусать дверную ручку

«Кот обнимает мою ногу по каким-то своим кошачьим причинам»

Мокрый корм вдвойне вкуснее, если есть его вот так

«Купил аквариум и думал, какую рыбу завести. Мне кажется, у меня будет рыба-кот»

Не беспокоить: я расцветаю