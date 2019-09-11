24 фото, которыми можно обращать людей в кошатников

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Чем больше мы наблюдаем за кошками, тем лучше понимаем, почему именно они считались священными животными в Египте. Кошки обладают магнетизмом, харизмой и гибким умом, умеют находить ключик к любому человеку и плавно, незаметно подчинять его своей воле. Заведя кошку, вы и оглянуться не успеете, как уже радостно начнете спешить домой с ее любимыми вкусняшками и откладывать все дела по первому кошачьему требованию.

Мы в AdMe.ru можем часами умиляться фотографиям котиков и уверены, что вы тоже не сможете быстро оторваться от этой подборки.

Она будет мяукать всю дорогу без остановки, если не позволить ей вот так держаться за его руку

Эй, кто-то сказал «еда»?

«Мой муж и наши приемные котята крепко спят»

«Я должен был поделиться с вами мордочкой этого счастливого маленького дурачка»

Как можно удержаться и не зацеловать эту кнопку прямо сейчас!

С кошкой можно весело потусить даже не вставая с кровати

Когда эта двуликая красотка вот так вымаливает угощения — всегда срабатывает

«Я начинаю думать, что моя девушка встречается со мной только ради моей кошки»

Дневник грустного кота, день 793-й: «Я вижу дно своей миски. Прошло 2 часа с момента последнего кормления. Мои просьбы о помощи остались без ответа. Я обречен»

«Похоже, моя кошка под большим впечатлением от моего блюда»

Она хочет у вас кое-что спросить, но немного стесняется

Иногда так устаешь быть любимым котом, что спишь без задних ног

Земля, Земля, это космический кот. Вижу милого человека, разрешите вступить в контакт?

«7 лет назад, когда у меня прорезались зубы мудрости, моя кошка лежала со мной, пока я смотрел „Друзей“. Сегодня ей удалили 2 зуба, и мы снова вместе смотрим сериал»

«Несколько недель назад я усыновила 12-летнюю кошку. Она прячет свою мордашку в моей руке, когда хочет немного любви»

«Моя кошка любит спать со мной вот так, и это, бесспорно, самое приятное из того, что со мной происходило»

«Мой кот всегда машет лапами, когда хочет внимания. Сделал фото в идеальный момент»

«Она знает, что, если я беру сумку, значит, я ухожу»

Кот. Вид снизу

«Бродячий котенок забежал сегодня в офис и устроился на моем ноутбуке»

«Я стюардесса, и это был мой первый пассажир сегодня утром. Она сделала мой день! Знакомьтесь, Зури»

Да, человек, мне это нравится...

Этот хороший мальчик очень любит своего «папу»

Раз уж решили стать кошатником, помните: завтрак должен быть подан вовремя, иначе недовольства не избежать

Мы в AdMe.ru любим всех животных, но кошки все равно занимают в наших сердцах особое место. А как вы относитесь к мурчащим усатикам?