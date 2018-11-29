23 шикарных метиса домашних животных, над которыми природа колдовала по-особенному

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Люди столетиями пытаются скрещивать собак или кошек, чтобы вывести достойную и необычную разновидность животного. А у природы это получается намного быстрее и красивее: она умеет сотворить неповторимый шедевр, буквально жонглируя разными породами. Например, если скрестить терьера, ретривера и чау-чау, то получится Скуби-Ду.

Мы в AdMe.ru считаем, что все животные достойны человеческой любви, независимо от своего происхождения. Поэтому собрали для вас особенных красавцев, которые не могут похвастаться родословной, но зато своей уникальностью уж точно.

Кошка редкого мраморного окраса унаследовала свои кисточки на ушах и шикарный хвост от мейн-куна

Микс терьера, ретривера и чау-чау, а похож на маленького Скуби-Ду

Помесь с нибелунгом, разновидностью русской голубой породы

Австралийская и немецкая овчарка

Наполовину золотистый ретривер, на четверть — хаски, еще на четверть — боксер

Доберман + дог

Помесь с австралийской овчаркой

Сенбернар + золотистый ретривер

Немецкая овчарка + лабрадор

Питбуль + корги

Помесь американского керла, мейн-куна и сиамской кошки

Ушки шарпея идут этому хорошему мальчику

Гибрид лабрадора и пуделя

Австралийская пастушья собака + ротвейлер

Помесь с леопардовой собакой Катахулы

Помесь с сибирской породой

Это Зельда, гибрид лабрадора и немецкой овчарки

Шарпей + боксер

Микс дога и лабрадора

Гибрид хаски и корги

Помесь с золотистым ретривером

Пудель + бассет-хаунд

А это, судя по всему, помесь питбуля с цирковым клоуном

Бонус: чистокровный померанский шпиц, от которого отказался заводчик, потому что пес оказался слишком крупным и необычным. Зато теперь Бертрам — звезда соцсетей