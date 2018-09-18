23 кота, которые диктуют хозяевам свои правила

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Кошки умеют издавать около 100 различных звуков, значительная часть которых предназначена исключительно для общения с человеком. Эти хитрые создания манипулируют нами как хотят и, между прочим, имеют на это право: ученые доказали, что те, кто держит дома мурчащих любимцев, чувствуют себя счастливее остальных. А за счастье надо платить.

AdMe.ru нашел фото 23 котов, которые живут по-своему и плевать хотели на все правила.

Толстяк пришел в магазин за едой, но уснул голодным на коробке с кормом. Потому что у него лапки

От меня не спрячешься

«Человек, ты пытаешься спать? Заче-е-ем?»

Когда услышал, как хозяин открывает холодильник

Самая милая подставка для телефона

Как, черт возьми, он смог пролезть через эту стену?!

Если вы хотите, чтобы ваш кот рос, вы должны поливать его несколько раз в день

Когда все празднуют, а у тебя нет настроения

Вперед! Покажи им, что такое скорость!

Вызывайте экзорциста

Когда хочешь поработать, но у кота на этот счет свое мнение

Давайте просто кайфовать!

Когда хочется на море, но нет возможности

Сфоткал кота в режиме предварительного зевания

«Пап, ты чего там делаешь?»

Каждый раз, когда я принимаю душ, он думает, что я страдаю, и пытается спасти меня

Ванна — это очень страшно

Котопульта активирована

Когда осознал, что не все в твоей власти

«Братишка, можно мне тоже ложечку?»

«С добрым утром, хозяин!»

«Дай мне этот носок! Да-а-ай!»