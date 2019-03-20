22 овечки породы бэбидолл, которые могут составить конкуренцию любому котику

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Бэбидолл (babydoll) — это подвид овечек породы саутдаун, которые отличаются миниатюрностью и повышенным уровнем мимимишности. Эти кудрявые крохи легко привязываются к человеку и даже не прочь порой посидеть у него на руках. Они не отказываются носить одежду, любят фотографироваться и много улыбаются.