22 фото котов, которые точно знают, для кого создан этот мир (Для них, конечно)

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В Древнем Египте котов обожествляли, но, кажется, и в наши дни ничего не поменялось. Коты набирают миллионы подписчиков в соцсетях, получают наследство, играют в кино и вообще делают что хотят, не боясь последствий. Люди же в ответ все чаще не сердятся, а умиляются и выкладывают проделки пушистых наглецов в интернет.

Мы в AdMe.ru любим животных, но хозяева этих котиков любят их особенно сильно. Так сильно, что готовы стерпеть все.

1. «У меня теперь есть свой алтарь!»

2. «Моему папе 79. Каждый вечер он относит нашу кошку в „ее комнату“ и укладывает спать»

3. Это был лаваш

4. Уничтожитель елок прибыл

5. Знай свое место

6. «Пришла я, значит, спать и вижу»

7. «Люди отвернулись? Отлично!»

8. «Диван в зале свободен, хозяин»

9. «Не обращайте внимания, я сам найду себе перекус»

10. Все свое ношу с собой

11. «Бе-бе-бе»

12. «Я всегда хотела собаку, а мой супруг — кошку, потому что „собаки требуют слишком много внимания“. Так что теперь у нас есть кошка, которая не слезает с моих рук и любит, когда я держу ее лапку, пока она спит»

13. «Я сделала это место уютнее»

14. «Поставили камеру слежения, теперь кот использует ее, чтобы сообщить, что он вернулся и надо впустить его в дом»

15. Понедельничное настроение

16. Когда случайно нажал не на ту кнопку

17. Кот Питера Паркера

18. И мышь не проскочит

19. Не двигайтесь, вы окружены!

20. Укладка

21. «Нарисуй меня как одну из своих француженок»

22. Чистое удовольствие

А у вас есть питомец? Он ведет себя как паинька или может дать сто очков форы любому коту из этой статьи?