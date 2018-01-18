22 детеныша животных, которые совсем не похожи на своих родителей
Детеныши большинства животных — это маленькие копии своих родителей. И все они такие разные: кто-то вырастет хищником, кто-то будет питаться травой или фруктами, а кто-то полетит в далекие края. Но есть новорожденные малыши, по которым определить, к какому виду животных они относятся, можно, лишь когда они находятся рядом с мамой.
AdMe.ru собрал 22 фотографии новорожденных зверей и птиц, которые выглядят совершенно не похожими на своих пап и мам.
1. Сурикат
2. Равнинный тапир
3. Сова
4. Улитка
5. Пингвин
6. Ехидна
7. Большая панда
8. Носорог
9. Дымчатый лягушкорот
10. Фламинго
11. Ленивец
12. Летучая мышь
13. Дикобраз
14. Полярный медведь
15. Красная панда
16. Фенек
17. Двугорбый верблюд
18. Утконос
19. Еж
20. Морской скат
21. Кенгуру
22. Черный какаду
А вы бы смогли сразу определить животное, увидев этих детенышей?
Фото на превью anoble0004 / reddit, Yayknee / reddit