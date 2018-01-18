22 детеныша животных, которые совсем не похожи на своих родителей

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Детеныши большинства животных — это маленькие копии своих родителей. И все они такие разные: кто-то вырастет хищником, кто-то будет питаться травой или фруктами, а кто-то полетит в далекие края. Но есть новорожденные малыши, по которым определить, к какому виду животных они относятся, можно, лишь когда они находятся рядом с мамой.

AdMe.ru собрал 22 фотографии новорожденных зверей и птиц, которые выглядят совершенно не похожими на своих пап и мам.