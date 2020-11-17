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20+ питомцев наших читателей, красота которых открывается только людям с большим сердцем

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Для каждого человека его питомец — самый лучший, необычный и единственный в своем роде. В этом мы убеждаемся, когда наши читатели присылают в комментарии к статьям фотографии своих любимцев. Разглядывать эти снимки — одно удовольствие, и от многих из них не так-то просто взять и отвести взгляд. Все дело в редких особенностях или необычном внешнем виде этих пушистиков.

Мы в AdMe.ru решили пройтись по архиву статей и объединить фото особенных питомцев наших читателей в один материал. Возможно, в нем есть и ваш любимчик.

«Дарвин — породистый Чеширский Кот. Он улыбается»

© Татьяна Дмитренко / Facebook, © Татьяна Дмитренко / Facebook

«Это Пеночка. У нее заячья губа. А какого цвета у нее глазки, так никто и не ответил»

© Виктория Таксопуло / Facebook

Вероятно, он долго репетировал взгляд котика из «Шрека». И это тот случай, когда ученик превзошел учителя

© Ольга Шимарова-Рязанова / Facebook

Не все сфинксы одинаково бесшерстные

© Яна Макаревич / Facebook

«Подпольное имя этого милашки — Бандит. Но вообще он Джокер»

© Natalija Eigenseer / Facebook

«Это мой лхасский апсо Микки, у него гетерохромия, и он самый красивый хороший мальчик на свете»

© Майя Мсхиладзе Остергаард / Facebook

«У моего котика есть лишние пальцы»

© Алена Тритяк / Facebook

«Наш котозаяц по имени Гарри»

© Лариса Ммм / Facebook

«Это Байкер. И у него родинки на носике и нижней губе. Поначалу муж вечно требовал, чтобы я его вымыла, потому что он якобы в чем-то измазался»

© Valerie Roshkovenska / Facebook

«Объяснила, что к чему, — долго смеялись».

«Моя любимая булочка из Шереметьевского приюта. Нана глухая, но мы научились понимать друг друга без слов»

© Наталья Жукова / Facebook

«Моя кошка родилась с одним ухом»

© Рания Ибрагимова / Facebook

Этот сладкий пушистик будто бы подмигивает

© Елена Чеховская / Facebook

Только взгляните на эти ушки

© Ljubov Miškina / Facebook

«Деформированные передние лапки, неправильный прикус, отсутствие третьего века. Но для нас она самая красивая и любимая девочка»

© Валерия Федулова / Facebook

«Без нижней челюсти и частично без зубов. Но он такой милый, мой смайлик»

© Наталья Каратай / Facebook

«У Алисы нет лапки. Очень ее любим»

© Марина Барсукова / Facebook

«Тофик, взят из приюта»

© Galina Cirkste / Facebook

«Вот такая чудо-девочка у нас живет»

© Наталья Каратай / Facebook

«Ему всего 10 лет, но он пережил серьезные ранения, потерю хозяев, голод, драки. Постарел от жизни»

© Люся Беграгян / Facebook

«У хозяйки комнаты, которую мы снимали на отдыхе, был трехлетний пекинес. Он сидел на цепи в полметра, весь в колтунах, с атрофированными задними лапками»

© Olchik Kibich / Facebook

«Немного скандала, уплаченные деньги и 9 часов в автобусе — все это стоило того, чтобы сейчас это чудо было самым любимым в семье».

Мы считаем, что все питомцы наших читателей — очаровательные милашки. Поделитесь с нами фото своего любимца?

Фото на превью Виктория Таксопуло / Facebook
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