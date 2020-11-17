20+ питомцев наших читателей, красота которых открывается только людям с большим сердцем

Для каждого человека его питомец — самый лучший, необычный и единственный в своем роде. В этом мы убеждаемся, когда наши читатели присылают в комментарии к статьям фотографии своих любимцев. Разглядывать эти снимки — одно удовольствие, и от многих из них не так-то просто взять и отвести взгляд. Все дело в редких особенностях или необычном внешнем виде этих пушистиков.

Мы в AdMe.ru решили пройтись по архиву статей и объединить фото особенных питомцев наших читателей в один материал. Возможно, в нем есть и ваш любимчик.

«Дарвин — породистый Чеширский Кот. Он улыбается»

«Это Пеночка. У нее заячья губа. А какого цвета у нее глазки, так никто и не ответил»

Вероятно, он долго репетировал взгляд котика из «Шрека». И это тот случай, когда ученик превзошел учителя

Не все сфинксы одинаково бесшерстные

«Подпольное имя этого милашки — Бандит. Но вообще он Джокер»

«Это мой лхасский апсо Микки, у него гетерохромия, и он самый красивый хороший мальчик на свете»

«У моего котика есть лишние пальцы»

«Наш котозаяц по имени Гарри»

«Это Байкер. И у него родинки на носике и нижней губе. Поначалу муж вечно требовал, чтобы я его вымыла, потому что он якобы в чем-то измазался»

«Объяснила, что к чему, — долго смеялись».

«Моя любимая булочка из Шереметьевского приюта. Нана глухая, но мы научились понимать друг друга без слов»

«Моя кошка родилась с одним ухом»

Этот сладкий пушистик будто бы подмигивает

Только взгляните на эти ушки

«Деформированные передние лапки, неправильный прикус, отсутствие третьего века. Но для нас она самая красивая и любимая девочка»

«Без нижней челюсти и частично без зубов. Но он такой милый, мой смайлик»

«У Алисы нет лапки. Очень ее любим»

«Тофик, взят из приюта»

«Вот такая чудо-девочка у нас живет»

«Ему всего 10 лет, но он пережил серьезные ранения, потерю хозяев, голод, драки. Постарел от жизни»

«У хозяйки комнаты, которую мы снимали на отдыхе, был трехлетний пекинес. Он сидел на цепи в полметра, весь в колтунах, с атрофированными задними лапками»

«Немного скандала, уплаченные деньги и 9 часов в автобусе — все это стоило того, чтобы сейчас это чудо было самым любимым в семье».