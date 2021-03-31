20 животных, которые нашли человеческим вещам очень своеобразное применение

Подписаться на AdMe.ru Рассказать ВКонтакте Поделиться на Facebook

Большинство питомцев — те еще узурпаторы. Присвоение хозяйских вещей в свое личное пользование — один из их главных навыков наряду с тыгыдыканьем в ночи или голодным «мяу», способным разбудить весь дом. И эти хитрые мордашки нагло пользуются своим очарованием, за которое мы им все прощаем.

Мы в AdMe.ru просто не смогли рассердиться на 20 животных из нашей статьи, которые без зазрения совести приватизировали вещи людей. А в бонусе вас ждет пример того, что иногда котики ведут себя как паиньки.

«Сегодня это случилось и со мной»

Птичка на хвосте принесла, что это ключ к тому, как стать диснеевской принцессой. © din7 / Reddit

«Кошки осуждающе на меня смотрят, потому что я помешала им подбирать кимоно»

Свистнул у хозяина телефон, чтобы сделать фото с корешами

«Кот не разрешает мне заниматься»

Эти пакеты нам самим нужны

Кот сунул голову в банку с сублимированной курицей и теперь выглядит как исчадие ада

Вы только посмотрите на эту очаровательную мадам

Мысли кота: «Спрячусь тут. Нет, лучше тут»

Всего 2 слова: собака и каноэ

«Иногда кот носит мои тапочки»

«Случайно прервал важный звонок моей кошки»

Щенок просто обожает продукцию Starbucks

Человек, это моя ванна

Трудный выбор: погрызть или поцарапать?

Щенок корги в уютном капюшоне

Когда неожиданно замечаешь свое отражение в зеркале

Играл с жалюзи. Проиграл

Решил помочь со стиркой

Нервничать вредно даже котикам

«Марлоу предпочла бы, чтобы робот-пылесос перестал убирать ее шерсть с пола»

Бонус: иногда питомцы точно следуют инструкциям

«Это коробка для вашего кота».