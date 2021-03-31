20 животных, которые нашли человеческим вещам очень своеобразное применение
Большинство питомцев — те еще узурпаторы. Присвоение хозяйских вещей в свое личное пользование — один из их главных навыков наряду с тыгыдыканьем в ночи или голодным «мяу», способным разбудить весь дом. И эти хитрые мордашки нагло пользуются своим очарованием, за которое мы им все прощаем.
Мы в AdMe.ru просто не смогли рассердиться на 20 животных из нашей статьи, которые без зазрения совести приватизировали вещи людей. А в бонусе вас ждет пример того, что иногда котики ведут себя как паиньки.
«Сегодня это случилось и со мной»
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Птичка на хвосте принесла, что это ключ к тому, как стать диснеевской принцессой. © din7 / Reddit
«Кошки осуждающе на меня смотрят, потому что я помешала им подбирать кимоно»
Свистнул у хозяина телефон, чтобы сделать фото с корешами
«Кот не разрешает мне заниматься»
Эти пакеты нам самим нужны
Кот сунул голову в банку с сублимированной курицей и теперь выглядит как исчадие ада
Вы только посмотрите на эту очаровательную мадам
Мысли кота: «Спрячусь тут. Нет, лучше тут»
Всего 2 слова: собака и каноэ
«Иногда кот носит мои тапочки»
«Случайно прервал важный звонок моей кошки»
Щенок просто обожает продукцию Starbucks
Человек, это моя ванна
Трудный выбор: погрызть или поцарапать?
Щенок корги в уютном капюшоне
Когда неожиданно замечаешь свое отражение в зеркале
Играл с жалюзи. Проиграл
Решил помочь со стиркой
Нервничать вредно даже котикам
«Марлоу предпочла бы, чтобы робот-пылесос перестал убирать ее шерсть с пола»
Бонус: иногда питомцы точно следуют инструкциям
«Это коробка для вашего кота».
А какие вещи любят узурпировать ваши питомцы?
Фото на превью minira_diary / Twitter
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