20+ животных, чья любовь к хозяевам не знает границ

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Каждому хозяину домашнего животного хочется верить, что его чувства к питомцу взаимны. Что ж, оказывается, зачастую так оно и есть. Профессор Пол Зак (Paul Zak) из Клермонтского университета провел исследование и обнаружил, что животные способны любить так же, как люди.

Мы в AdMe.ru решили лишний раз доказать это и собрали фото питомцев, чья любовь к их хозяевам заслуживает всех лакомств в мире.

«Только что забрали Беллу из приюта, ей очень понравилась моя невеста»

Так выглядят объятия после 5 часов разлуки

«Собака моей девушки влюблена в меня»

«Моя сестра уезжала на неделю, и вот как ее встретил какаду»

«Когда я прощалась, моя собака обняла меня»

«Моя дочь заболела и осталась сегодня дома. За ней присматривали 2 лучших доктора»

«Мой пес греет мне постель. Забота по-собачьи»

«Моя прекрасная девочка обожает целоваться»

«Собака сестры по уши влюбилась в моего парня»

«Никогда не был кошатником, пока не встретил Кельвина пару недель назад. Кажется, наша любовь взаимна»

Собака никогда вас не осудит и будет любить беспрекословно. Неважно, во дворце вы живете или в коробке

«Знакомьтесь, это Доктор, наш новый кот»

«Одна из собак обнимает моего папу»

Вместе навсегда. Буквально

«Как моя 4-летняя дочь обнимает нашу собаку»

«Первый день, как я забрала свою собаку из приюта. Влюбились друг в друга с первого взгляда»

«Котенок залез ко мне на колени, когда я была в парикмахерской. Спустя пару дней он уже жил у меня»

«Если вы влюбились в кого-то, убедитесь, что человек смотрит на вас так же, как моя собака смотрит на меня»

«Только посмотрите, как сильно кот моей жены любит ее»

«Его любимое место с самого первого дня»

«Когда наш сын появился на свет, мы думали, что он поладит с одной из четырех собак. Представьте наше удивление, когда он подружился со своенравным котом»

Самый надежный страж детского сна

«Наш кот каждое утро провожает сына на автобус»

А как ваш питомец проявляет к вам любовь? Может, у него есть какие-то необычные привычки? С нетерпением ждем ваших историй, а лучше фото.