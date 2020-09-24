20 животных, чья жизнь перевернулась вверх тормашками благодаря людям с большим сердцем

Все мы хотя бы раз оказывались в ситуации, когда трудно обойтись без посторонней помощи. А уж как часто от неравнодушия людей зависит судьба братьев наших меньших! Жестокие или безразличные хозяева, холод улиц, опасный мир дикой природы — это лишь немногое, с чем им приходится сталкиваться. Но как же греет душу осознание того, что есть люди, готовые окружить заботой животных, оказавшихся в беде!

Мы в AdMe.ru уверены, что истории счастливчиков из нашей подборки, которые обрели новый дом и любящих хозяев, растрогают даже тех, у кого вместо сердца ледышка.

1. «Моя мама — риелтор. Однажды она пошла показывать пустой дом и обнаружила, что прежние жильцы кое-что оставили»

Мама выяснила, что хозяин кошки умер, а малышка вернулась домой. Теперь она живет у нас. Ребят, помогите придумать имя. © desertroserobin / Reddit

2. «Я нашла этого раненого малыша у родителей во дворе. Поместила его в ящик и отправила в местную службу спасения диких животных»

3. «На первом фото — моя ослица Джорни прошлой зимой. Ее бросили на пастбище исхудавшей, со свалявшейся шерстью и язвами. Второе фото сделано сегодня»

За это время она выросла на 15 см. Мы состригли с нее почти 23 кг шерсти, обработали от паразитов и вылечили язвы. © EponaMom / Reddit

4. В обществе защиты животных он был самым грустным и напуганным щеночком, забившимся в угол ящика. Сейчас Леону 5 месяцев, он счастливый и красивый пес

5. «Подобрали курицу на дороге после того, как ее сбила машина»

6. «Фотографии с разницей в 3 месяца. Когда я нашла эту кроху, первые 3 дня я провела без сна, поскольку она была очень больна. Сейчас Ева прекрасно себя чувствует»

7. «Нашли этого приятеля во время прогулки по пляжу. Бедный малыш никак не мог преодолеть волны и оторваться от круживших над ним чаек»

Мы позвонили в службу спасения морских черепах, где нам посоветовали проплыть метров 45 и там его выпустить. Это был очень крутой опыт. © Unknown author / Imgur

8. «Знакомьтесь, моя собака Сэнди. Мы вызволили ее из Китая. На ее долю выпало немало проблем, но теперь она окружена любовью»

9. «Какой результат всего за неделю! Нашел Уиллоу в трубе, а сейчас она счастлива и быстро наедает бока»

10. «Сегодня я спас эту свинку от отправки на бойню. Ее зовут Оливия, и до сегодняшнего дня они ни разу не гуляла по траве. Люблю ее!»

11. От беспокойного пса с грязной шерстью и крысиным хвостом до красавца, пышущего здоровьем

12. «В прошлую субботу забрала из приюта кошечку. Ее зовут Моне. Левое фото сделано в ее первый день в новом доме, правое — через 5 дней. Я очень ее люблю»

13. «Спустя месяц после того, как этот сиамский петушок стал жить у меня, он буквально засиял»

14. «Ехал на машине по дворам и увидел какую-то белую мочалку в луже. Остановился и решил проверить, не животное ли. Да, это был маленький котенок, весь грязный, мяукающий»

Я забрал его с собой. Он был изможденным, слабым, даже умудрился уснуть, опустив мордочку в миску с молоком. С помощью друзей и людей из интернета за пару дней собрали деньги на операцию (у котенка был серьезный перелом лапы). И вот спустя год он превратился в наглого и резвого кота по кличке Мурик. Он уже забыл все, что ему пришлось испытать, и ту страшную ночь, когда ему повезло выжить. © liliabrik92 / Pikabu

15. «Первые 4 года своей жизни Чито почти весь день проводила в клетке. Сейчас она спит со мной на диване и сопровождает меня в походах»

16. «За 8 недель эти маленькие беспризорники изменились до неузнаваемости. Половине из них уже нашли дом»

17. «Я нашла птенца сокола! Скорее всего, малыш выпал из гнезда, поскольку не мог взлететь»

Я поймала его при помощи одеяла, посадила в собачью переноску и отвезла в центр спасения диких птиц. Поскольку птенец еще очень мал, скорее всего, какое-то время ему придется провести в центре, а затем его выпустят в естественную среду обитания. © jevausie / Imgur

18. «Его зовут мистер Хобо Хайуотерс. Слева он в тот день, когда мы подобрали его на улице, а справа — сейчас»

19. «Биби провела в приюте 8 лет и 19 дней. По словам сотрудников, она была очень пугливой»

«Фото слева заставило меня 5 часов ехать за ней в приют. На правом фото Биби спустя 6 дней после того, как у нее появился дом». © throwbeckyaway / Reddit

20. Этой спасенной арабской лошади 24 года. У прежних хозяев она сильно недоедала. Фото сделаны с разницей в 2 месяца, но прогресс уже заметен!