20+ трогательных фото животных в почетном возрасте

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День, когда в доме появляется маленький пушистый комочек, становится одним из самых счастливых. Но проходит не так много времени, и вот уже на любимой усатой мордочке появилась седина, походка стала не такой быстрой, а слух — не таким чутким, как раньше. Но одно остается неизменным: домашние питомцы продолжают все так же любить нас, насколько только способно их маленькое, но горячо преданное сердце.

Этой подборкой AdMe.ru хочет напомнить о важности уметь ценить тех, кто за свою недолгую жизнь способен бескорыстно подарить нам океан любви и душевного тепла.

«Наш Савва, в конце марта ему исполнилось 18 годиков. Орет от скуки как потерпевший, видимо, слышит уже неважно. Но такой роднуля!»

«Моей сладкой Оливии исполнилось 16. Пожелайте счастливого дня рождения этому маленькому тубусу любви»

«Это Сэди. Ей 17 лет»

«Моему старику в этом году исполнится 16 лет. Он все еще котенок в глубине души, но сегодня ему нужно, чтобы его любимая кровать стояла поближе к камину»

Фото Кирби в LinkedIn, 13 лет

«Мой старый мальчик испытывает свою новую рампу»

«Старушке королеве Полине исполнилось 18 лет!»

«Люси исполнилось 12 лет. У нее не хватает пальцев лап и зубов, но это никогда не мешало ей спать весь день на диване»

«С 21-м днем ​​рождения, Марио!»

«Бонька, 15 лет. Мой ребенок-пенсионер»

«Это Рэд, метис питбуля. Ему около 15»

«Моя 12-летняя Кира все еще любит пешие прогулки»

«Мне было 23 года, когда я его усыновила. Сейчас ему 16, а мне — почти 40»

«Сегодня у этого старика 14-е именины!»

«Это Клео. 23 года назад она появилась в нашем саду. Сейчас она почти глухая и полуслепая, но все еще наслаждается солнцем и балуется»

«Нашему другу на днях исполнилось 14, а игрушки рвет как щенок»

«Мы вместе уже 20 лет. Он помог мне пережить трудные времена»

«Моему зайцу 11. Гуляем по 4–5 км почти каждый день»

«Нашей Манечке около 13 лет. С нами она ровно 10. Брали в возрасте 3 лет, до этого у нее была сложная история жизни»

Этой красавице исполнилось 14!

«Тайгеру 31 год, и он все еще любит коробки»

«Наша 15-летняя шиншилла только что родила, впервые за 8 лет»

«У моей 15-летней чихуахуа очень чувствительные глаза из-за атрофии радужной оболочки. Вот она в своих очках, и я не перестаю улыбаться из-за этого фото»

А сколько лет вашему всеми любимому члену семьи? Поделитесь с нами фото своих пушистиков.