20+ странных животных, которые покорили нас раз и навсегда

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Когда кошкам становится скучно, они скачут и выделывают кульбиты. А собаки сделают что угодно, даже будут позировать перед камерой, ради угощения. Признайте, мы просто не можем удержаться от умильного «о-о-у», когда видим животных в таких ситуациях. Владельцы питомцев щедро делятся этими моментами, чтобы мы все могли повеселиться от души.

Выбрать из такого количества фотографий в интернете было нелегко. Каждый питомец особенный, но AdMe.ru сегодня хочет поделиться с читателями теми, чьи фото запомнились нам больше других.

1. Встречайте самого неловкого пушистика на планете

2. Эта кошка изо всех сил ищет, чем бы заняться

3. «Единственная поза, в которой мой новый щенок Персик спит без задних ног»

4. «У моей новой кошки такие брови, что она все время выглядит грустной или печальной»

5. «Мой новый котенок Чарли!»

6. Его лучшая попытка играть в прятки

7. Этот песель знает, как позировать

8. Наконец-то свобода!

9. Кролик с помадой — это что-то

10. «Угости меня своей едой, пожалуйста»

11. У Тедди самая гибкая шея

12. Майя вовсю наслаждается фрисби

13. «О, привет. Ты меня звал?»

14. «Мой малыш»

15. «Эти глаза и лапки так и манят меня... Обнимала бы его весь день»

16. «Их дружба растопила мое сердце»

17. «Он все еще поднимает мне настроение. Даже 3 года спустя»

18. После долгого рабочего дня

19. Кошки забираются в самые невероятные места, например в пустую упаковку от туалетной бумаги

20. Она поиграла, она искупалась, она высохла

21. «Да он просто плевать хотел на то, что разрушил мой многочасовой труд»

22. Встречайте Хью Крякмена!

23. Это Тонка. И это его первый раз в парке

Попадали ли ваши питомцы в забавные ситуации? Удавалось ли вам заснять их?