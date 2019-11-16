20+ случаев, когда домашние питомцы поразили хозяев своим интеллектом

Каждый раз, когда я плакала, моя кошка подползала ко мне и зализывала слезы. Обнималась со мной, пока я не начинала чувствовать себя лучше. Она делала разные глупости: каталась по полу, как собака, стояла у меня на голове, садилась мне на грудь и била меня лапами по лицу, пока я не обращала на нее внимание. Все это ради того, чтобы я улыбнулась. © Brigit Lilah / Quora

У нас к настенному бра привязана веревочка, чтобы рукой далеко до выключателя не тянуться. Коты повадились по ночам за эту веревочку дергать, когда хотели, чтоб их покормили. Спишь себе, и вдруг внезапно свет включается. © carcagnosso / AdMe

Мой пес однажды был дома с моей девушкой. Она уснула, забыв потушить сигарету, и кровать загорелась. Пес запрыгнул к ней и начал вылизывать ей лицо, пока она не проснулась. Я уверен: если бы у него были пальцы, он схватил бы огнетушитель и сам потушил пожар. Забавно, что до этого моей девушке этот пес не нравился. После этого они подружились, и он помогал ей чистить холодильник. © Mike Murphy / Quora