20+ случаев, когда домашние питомцы поразили хозяев своим интеллектом
Мы просто обожаем наших пушистых друзей, а они в ответ радуют нас своей чуткостью, умом и находчивостью. Одни спасают жизни, другие поддерживают хозяев в трудную минуту. Третьи же беззастенчиво пользуются своим положением и строят хитроумные планы, которым мог бы позавидовать коварный злодей.
Нас в AdMe.ru впечатлили истории о домашних любимцах, которые проявили недюжинную смекалку и в очередной раз доказали, что среди них тоже бывают гении.
- Мой кот любил сыр. Ну, думаю, кот — он и есть кот. Купил как-то себе сыра, ну и ему тоже, подешевле. Дал ему кусочек своего — съел с удовольствием. Дал тогда того, что дешевле. Нос воротит. Думаю, это случайно или он еще и в сырах разбирается? Провел тестирование, произвольным образом предлагал ему и тот, и другой. Ни разу не ошибся! © Szenghis Szenghis / AdMe
- Сын решил сделать мне сюрприз и приготовить блины. В перерыве он лег на кровать полистать инстаграм и случайно уснул. Я в это время тоже спал и не почувствовал запаха подгорающих блинов. Тогда ко мне в комнату забежала кошка и очень громко заорала, чтобы я проснулся. Если бы не она, мы бы сгорели. © Wing Chong / Quora
Кошка, которая уберегла хозяина от пожара.
- У меня была собака по имени Софи. Вообще она принадлежала моей дочери, так что я ею почти не занималась: не учила собаку никаким трюкам и даже не гуляла. В то время мой парень тоже завел пса. Пес был непослушный, парень никак не мог с ним сладить, так что попросил меня его подрессировать. И вот однажды я пыталась научить его кувыркаться. Он никак не хотел слушаться, даже за еду, и в конце концов я вымоталась и решила сделать перерыв. Тут Софи, которая все это время наблюдала из другой комнаты, подошла ко мне, заглянула в глаза и сделала идеальный кувырок. Я немедленно наградила ее угощением. Когда я спросила у дочери, оказалось, что она не учила Софи никаким трюкам. © Jamie Herman / Quora
- Наш пес очень любил, когда его расчесывали. У него была персональная расческа, которая хранилась в шкафчике-пенале. Если дверца шкафа была приоткрыта, пес поддевал ее носом и по просьбе «Поль, принеси расческу» доставал массажку и приносил. За это он получал сеанс расчесывания. © Марина / AdMe
- Решили пса отвезти на стрижку, заранее записались на вечер четверга. В среду пес стал сильно хромать, отказываться от еды и выглядеть умирающим. Решили, что подрался со старшим. Осмотрели — укусов нет. Сильно хромает, но при осмотре вроде все нормально... Решили понаблюдать. От стрижки, конечно, отказались. И вот в вечер четверга, как только салон закрылся, пес внезапно «выздоровел»! Полночи гонял старшего, сожрал 2 миски каши и выглядел самым счастливым на свете. Стало ясно: симуляция. Опять записали на стрижку, но уже тайком. Понял он, что происходит, только у дверей салона, но деваться уже было некуда. © SheHoHoHovik / AdMe
- Мой пес устраивался рядом с пианино. Короткий лай означал, что мне пора практиковаться, более громкий велел поторопиться, а к самому громкому он прибегал, когда я не слышала первых двух. И он не останавливался, пока я не приходила и не начинала играть. © Marthe Ledoux / Quora
Пес, следивший за музыкальной практикой.
- Моя собака, когда была помоложе, разводила так: она чем-нибудь шуршала в коридоре или поскуливала и кто-нибудь ходил на разведку. Пока этот кто-то соображал, что и где происходит, собака неслась в комнату и плюхалась на пригретое местечко. Когда же человек возвращался, она делала вид, что спит. Сдвинуть ее крайне тяжело, ибо крупная толстушка была. © thecure / Pikabu
- Как-то на даче папа подкидывал кошке со стола вкусные кусочки и сказал: «Чего мы тебя кормим? Вон бы мышами питалась». Тинка обиделась, ушла, а на следующее утро зашла в дом и мяукает, будто зовет. Мы пошли за нею в сад, а в саду лесенка с 7 ступеньками. И на каждой из них лежит дохлая мышка. И кошка гордо рядом села — мол, вообще-то не зря вы меня вкусненьким кормите. © Юлия-Пилюлия / AdMe
- Моя собака ненавидела ветеринаров больше всего на свете. Не знаю, почему: она бывала у них только из-за прививок и все всегда было хорошо. Но стоило только упомянуть слово «ветеринар» или «прививка» в разговоре, она тут же пряталась так, будто от этого зависела ее жизнь. © Ron Pleece / Quora
- Подобрала моя подруга на улице котенка, забрала себе, приласкала, обогрела. Вырос здоровенный рыжий котище. И случилось ей заболеть. Пошла к терапевту, та ей выписала лекарства, в их числе амоксиклав. Приняла она их и спать легла. Как потом говорила, чувствовала во сне, что задыхается, а проснуться не могла. Из сна ее резко выдернуло то, что кот драл когтями ей плечо и истошно орал. Вызвала скорую, оказалось, у нее на амоксиклав аллергия, был большой риск умереть. © Kisunder / Pikabu
«Мой кот проделал в жалюзи свою личную дырку для подглядывания».
- Недавно приготовила себе кашу вечером, хотела поесть и спать лечь. Подпалила немного. На вкус не повлияло, но пахло паленым слегка. Сижу, ем и замечаю, что хорьки крутятся в углу, где розетка, и ворчат. И тут запах резко стал очень сильным. Рванула к розетке, все из нее выключать, и поняла, что дело не в ней, а в сетевом стабилизаторе — он сгорел, расплавился в одном месте, при этом продолжал работать и перегреваться. Если бы хорьки не волновались, я бы спать легла, глядишь, и полыхнуло бы. © Rory / Pikabu
- В детстве у меня была собака, метис таксы с неведомым. Собачку выпускали гулять самостоятельно, но шлепать короткими лапками по лестнице с седьмого этажа Матильда не желала. Поэтому ей нужно было вызвать лифт и отправить его с 7-го на 1-й этаж. Нагулявшись, Матильда приходила под окна, гавкала, пока кто-то из семьи не выглянет, шла в подъезд и дожидалась, пока ей пришлют лифт. Заходила в кабину и ждала, пока лифт приедет к родной двери. © Ena / AdMe
- Как-то раз мы с мужем серьезно поссорились, стояли друг напротив друга и разговаривали на повышенных тонах. Кошка подскакивает к нам, грозно рычит. Меня сильно куснула за ногу, мужа сильно куснула за ногу (хотя она редко кусалась и рычала). Дала по нашим ногам лапой и начала ругаться кошачьим матом. Так мы поняли, что киса запрещает нам ссориться. © Юлия-Пилюлия / AdMe
- У меня две кошки — Генриетта и Клеопатра. Грета — корниш рекс с родословной, а Клепу я на улице подобрала. В один прекрасный момент Клепа решила, что за место под солнцем нужно хозяев как-то отблагодарить, и начала нам мячики носить — как собачка. Принесет мячик, положит рядом и мяукает: «Бросай». Бросаешь, так она и свечку в воздухе сделает, и сальто, и лапой отобьет, прямо шоу устраивает. Раз сидим, бросаем Клепе мячик, хвалим, разумеется... Тут дверь открывается, заходит Грета с мячиком в зубах. Подошла к нам, мяч выплюнула, посмотрела на нас презрительно, развернулась и ушла. Мол, я тоже так могу, но не барское это дело — вам тут мячи носить и шоу устраивать. Голубая кровь не позволяет. © Nata Serikova / AdMe
«Кот использует камеры наблюдения для охоты на крыс».
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Стояла глубокая ночь, я сидела за компьютером и работала. Тут моя собака протяжно завыла. Я встала выяснить, что случилось, а собака повела меня на кухню. Я решила, что она хочет есть, и пошла за нею, но оказалось, что на кухне протекает потолок. Как выяснилось, соседи запускали неисправную посудомоечную машину и случайно затопили меня. Я тут же позвонила им, не переставая удивляться, как собака умудрилась услышать звук падающих капель в другом конце дома. © unknown author / Quora
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Когда я была маленькой, у подруги моей мамы был волнистый попугайчик. Он умел стучать на детей маме: «Сережа, ай-яй-яй!», например, или «Костя — какашка!». Когда один из братьев учил историю, птиц выучил «Чингисхан» и вечером выдал: «Чингисхааан, Чингисхааан... какашка!» Видимо, очень тонко понимал политическую ситуацию в Средней Азии XII века. © trollkvinnan / AdMe
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Моему коту очень нравится жить на даче, но мама периодически возвращается домой постирать вещи и берет кота с собой. Он всегда чувствует, в какой именно день и час они поедут. За полчаса до выезда он прячется под кровать, в одеялах и подушках, откуда его очень сложно достать, и цепляется когтями за все, что попадется ему на пути. При этом, когда мама ставит перед ним переноску, он всегда сам заходит в нее — только что молнию за собой не застегивает. © Марина
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Сухопутные черепахи живут в террариуме. Вечером выпускаю их погулять по комнате, размяться, так сказать. Иногда они сами открывают двери террариума (они раздвижные), подползают к самому краю, смотрят вниз и, если под ним лежит кошкина лежанка, десантируются. © Shpingozin / Pikabu
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Каждый раз, когда я плакала, моя кошка подползала ко мне и зализывала слезы. Обнималась со мной, пока я не начинала чувствовать себя лучше. Она делала разные глупости: каталась по полу, как собака, стояла у меня на голове, садилась мне на грудь и била меня лапами по лицу, пока я не обращала на нее внимание. Все это ради того, чтобы я улыбнулась. © Brigit Lilah / Quora
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У нас к настенному бра привязана веревочка, чтобы рукой далеко до выключателя не тянуться. Коты повадились по ночам за эту веревочку дергать, когда хотели, чтоб их покормили. Спишь себе, и вдруг внезапно свет включается. © carcagnosso / AdMe
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Мой пес однажды был дома с моей девушкой. Она уснула, забыв потушить сигарету, и кровать загорелась. Пес запрыгнул к ней и начал вылизывать ей лицо, пока она не проснулась. Я уверен: если бы у него были пальцы, он схватил бы огнетушитель и сам потушил пожар. Забавно, что до этого моей девушке этот пес не нравился. После этого они подружились, и он помогал ей чистить холодильник. © Mike Murphy / Quora
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Нашему бультерьеру 4–5 месяцев было, захромал на переднюю правую лапу. Ну мы перепугались, на ручках носить стали — крыльцо высокое, вверх-вниз, на лежанку поднять-спустить, вкусняшки... Через пару дней щен забылся, спрыгнул с крыльца и к калитке. И не хромает. Я говорю, мол, смотри, прошло, муж повернулся, этот артист остановился, сел, лапку поднимает левую, и она аж дрожит. Муж ему: «Не эта!» — оп, сразу поменял. Жулик. Ему уже 6, но всегда, когда ругаем, поднимает лапку, жалобно в глаза смотрит, мол, не ругай, я болею. © Штуша Кутуша / AdMe
А как ваши питомцы удивляли вас своей находчивостью?