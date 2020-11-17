20+ питомцев, у которых вечеринка по случаю дня рождения была круче, чем у Пэрис Хилтон в нулевые

Кто сказал, что дни рождения могут праздновать только люди? Домашние питомцы тоже любят праздники. Особенно когда на них вкусно кормят, чаще обычного чешут пузо и дарят подарки. А как иначе, ведь наши четвероногие друзья — это полноправные члены семьи и участники всех семейных торжеств.

AdMe.ru с удовольствием отыскал на просторах сети 25 пушистиков, которым хозяева устроили сногсшибательный день рождения.

«Это Лось. На этой неделе ему исполнилось 16 лет, и он получил водительские права. У него были небольшие проблемы с параллельной парковкой, но ему все равно удалось сдать экзамен»

Когда у тебя ну очень крутой день рождения

«Именинник и мой папа, который 9 лет назад говорил, что не хочет собаку»

Сейчас как загадаю желание...

Примечание: в США водительское удостоверение выдают с 16 лет.

«Ровно год назад у моей собаки родился помет щенков. В эти выходные некоторые из них приехали в гости на свой первый день рождения»

«С днем рождения, моя Луна!»

Даже у змеи вечеринка в честь дня рождения круче, чем у тебя

«Первый день рождения моей собаки. Она явно не впечатлена»

Не зовите меня на вечеринку, если она не похожа на эту

«Моя мама устроила грандиозный праздник по случаю дня рождения своих черепах. И на нем присутствовала курица»

«Это песик моей сестры. Сегодня ему исполнилось 10 лет, и он прекрасно провел время»

«Первый день рождения моей Мишельки»

В день рождения даже свирепый на вид опоссум превращается в милого зверька

Вот такое безудержное веселье

Это даже не бассейн с мячиками, а целая комната

Хвостатые в ожидании вкусного тортика. Сегодня все можно

Залог веселой вечеринки — как можно больше друзей рядом

«Поздравляю с 3-летием мою малышку. Ты такая дерзкая, независимая и сумасшедшая, но мы так тебя любим! Без тебя наш дом был бы таким чистым и нам не пришлось бы менять все ковры, но это того стоит»

«День рождения моих морских свинок. А вот и фото с вечеринки»

Этим 4 братьям и сестрам исполнился 1 год, и они устроили вечеринку в собачьем парке

Когда тебе стукнуло 7 лет и ты пребываешь в небольшом шоке

«С днем рождения мою прекрасную девочку Руби. Ей исполнилось 6!»

Если рядом любимые друзья, то вечеринке точно быть

«Устроил своему кролику день рождения в честь его 8-летия. Почему бы и нет?»