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20+ питомцев, у которых вечеринка по случаю дня рождения была круче, чем у Пэрис Хилтон в нулевые

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Кто сказал, что дни рождения могут праздновать только люди? Домашние питомцы тоже любят праздники. Особенно когда на них вкусно кормят, чаще обычного чешут пузо и дарят подарки. А как иначе, ведь наши четвероногие друзья — это полноправные члены семьи и участники всех семейных торжеств.

AdMe.ru с удовольствием отыскал на просторах сети 25 пушистиков, которым хозяева устроили сногсшибательный день рождения.

«Это Лось. На этой неделе ему исполнилось 16 лет, и он получил водительские права. У него были небольшие проблемы с параллельной парковкой, но ему все равно удалось сдать экзамен»

© dog_rates / twitter

Когда у тебя ну очень крутой день рождения

© mspalaks / reddit

«Именинник и мой папа, который 9 лет назад говорил, что не хочет собаку»

© themagichappensnow / reddit

Сейчас как загадаю желание...

© unknown / imgur

Примечание: в США водительское удостоверение выдают с 16 лет.

«Ровно год назад у моей собаки родился помет щенков. В эти выходные некоторые из них приехали в гости на свой первый день рождения»

© lwc7 / reddit

«С днем рождения, моя Луна!»

© Luna_Ruby9 / reddit

Даже у змеи вечеринка в честь дня рождения круче, чем у тебя

© clarabear10123 / reddit

«Первый день рождения моей собаки. Она явно не впечатлена»

© tman0991 / reddit

Не зовите меня на вечеринку, если она не похожа на эту

© granitetide / twitter

«Моя мама устроила грандиозный праздник по случаю дня рождения своих черепах. И на нем присутствовала курица»

© chrrybmb808 / reddit

«Это песик моей сестры. Сегодня ему исполнилось 10 лет, и он прекрасно провел время»

© dustynplaysdrums / reddit

«Первый день рождения моей Мишельки»

© Belyydom / pikabu

В день рождения даже свирепый на вид опоссум превращается в милого зверька

© ThisIsMyUsername163 / reddit

Вот такое безудержное веселье

© Belyydom / pikabu

Это даже не бассейн с мячиками, а целая комната

© unknown / imgur

Хвостатые в ожидании вкусного тортика. Сегодня все можно

© Rapemachine / pikabu

Залог веселой вечеринки — как можно больше друзей рядом

© wurschteline / reddit

«Поздравляю с 3-летием мою малышку. Ты такая дерзкая, независимая и сумасшедшая, но мы так тебя любим! Без тебя наш дом был бы таким чистым и нам не пришлось бы менять все ковры, но это того стоит»

© threedogindy / twitter

«День рождения моих морских свинок. А вот и фото с вечеринки»

© NienieDreamer / reddit

Этим 4 братьям и сестрам исполнился 1 год, и они устроили вечеринку в собачьем парке

© davster39 / reddit

Когда тебе стукнуло 7 лет и ты пребываешь в небольшом шоке

© unknown / imgur

«С днем рождения мою прекрасную девочку Руби. Ей исполнилось 6!»

© aiccenboy / reddit

Если рядом любимые друзья, то вечеринке точно быть

© Yamamba78 / reddit

«Устроил своему кролику день рождения в честь его 8-летия. Почему бы и нет?»

© emilybunbun / reddit

А вы отмечаете день рождения своего любимца? И если да, то как?

Фото на превью themagichappensnow / reddit
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