20 шкодливых питомцев, которые решили устроить своим хозяевам веселую жизнь

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Домашние питомцы делятся на нормальных и послушных и на тех, кому не сидится на месте. Тех, кому ежеминутно хочется изучать новые места хозяйского жилища, играть с не предназначенными для этого предметами, в конце концов ломать и крушить все вокруг. От проделок таких наглых морд даже уравновешенные люди начнут судорожно хвататься за голову и искать валерьянку. А затем фотографировать на память учиненные погромы.

Нам в AdMe.ru кажется, что невозможно долго злиться на этих кошечек и собачек. Вы только посмотрите на эти добродушные мордашки.

«Почисти меня, хозяин»

«Заприте собаку в фургоне, все будет хорошо», — говорили они

Похоже, собак ничто не может удержать, когда они взаперти

«Не знаю, как она там оказалась, но спасали всей семьей»

«Он так в полночь будит меня, потому что сожрал всю свою еду»

«Моя собака выкопала эту дыру глубиной 1,5 м»

Кот, который любит искать приключения на кухне

«Это маленький глупый парнишка моей девушки»

Он думал, что так его никто не заметит

«У нас были две адекватные кошки. Черт дернул взять третью...»

Когда кот — мастер кунг-фу

«Клянусь, хозяин, это был не я!»

«Моя кошка любит вытаскивать весь мусор из урны, расположенной у моего рабочего стола, и затем сама залезает в нее»

«Наш новый котенок — это какой-то разрушитель»

«Сегодня я проснулся от этого. Я назвал ее плохой кошкой, но ей, кажется, все равно. Спасибо, Нова»

Некоторые собаки думают, что они кошки

«Вы только посмотрите на эту наглую морду. Он рвет на кусочки уже вторую коробку за неделю»

«Он обожает сидеть на плече моей матери»

Казалось бы, что могло пойти не так?