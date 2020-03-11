20 раз, когда мужчины наотрез отказывались заводить животных, а теперь жить без них не могут

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Некоторых мужчин порой бывает так сложно в чем-то убедить, что легче просто сдаться. Но не в том случае, когда речь заходит о новом мохнатом друге, чьи лапки могут тыгдыкать по вашему дому уже сегодня. Мысль об этом способна кого угодно заставить не только горы свернуть, но и уговорить любимого папу, мужа или парня завести питомца. Тем более что они сами потом будут их фанатами номер 1.

Мы в AdMe.ru уверены, что в глубине души животных обожают все без исключения. Просто некоторым людям нужно помочь раскрыть в себе эти чувства. И герои нашей подборки — тому подтверждение.

1. «Папа 2 года назад: „Я прибью тебя, если ты заведешь собаку“. Папа сегодня после короткой прогулки с ней: „Она устала, у нее крошечные лапки. Домой я ее понесу на руках“»

2. «Сначала было: „Не заводи ее“. Потом: „Держи ее от меня подальше“. А уже через неделю: „Скорее, сынок, она уснула у меня на плече, фотографируй нас“»

3. «Тогда: „Если ты заведешь кошку, то пожалеешь об этом“. Сейчас: любит нянчиться с нею, постоянно присылает совместные снимки»

4. «„Мы ни в коем разе не заведем кота“, — говорил он еще 2 месяца назад»

5. «„Я не хочу еще одну чертову кошку“, — говорил мой дед. Теперь она его личная маленькая помощница»

6. «„Вы наиграетесь с ней через 2 недели“, — твердил мне отец 5 лет назад»

7. «Мой папа, который не хотел домашних питомцев, успокаивает испуганного щенка во время его первого визита к ветеринару»

8. «Он утверждал, что ненавидит кошек и что у него аллергия на них, теперь он даже глазки ей прочищает»

9. «Не хотел третьего песика в доме, в особенности питбуля. Теперь они делят одно кресло на двоих»

10. «Эта кошка у нас уже 10 лет, но, кажется, мой отец только сейчас проникся к ней теплыми чувствами»

11. «Мне пришлось помучиться, чтобы папа согласился хоть иногда присматривать за моим псом, когда я взял того из приюта. Теперь он возится с ним каждый день, пока я на работе. Отчитывается, как они проводят день»

12. «Я больше не являюсь главным ребенком в этом доме. Брюс Уэйн занял мое место»

13. «Отец моего друга утверждал, что между ним и Нелли не возникло никакой связи, когда они ее только взяли»

14. «4 года назад мой отец говорил: „Никаких хомяков в этом доме!“ Сейчас ситуация изменилась»

15. «Папа и чихуахуа, взятый из приюта. А он еще смел утверждать, что это плохая идея»

16. «Он говорил: „Ты что, ненормальный? Мы ни в коем случае не возьмем какаду из приюта“»

17. «Долгие годы ему не нравились кошки, а теперь вы только посмотрите, как хорошо устроился наш котенок Гоблин»

18. «Это мой парень, который утверждал, что не переваривает кошек. Стоит ли говорить, что наш маленький засранец любит его больше, чем меня»

19. «Папа долгое время не разрешал нам завести питомца. Несколько лет назад я сильно заболела и попросила перед операцией кошку. Теперь она его любимая дочь»

20. «Дочка хотела кошку. Муж не хотел никаких кошек. Поэтому мы пришли к согласию и теперь у нас целых 2 кошки»

А вы знаете примеры того, как любовь братьев наших меньших растопила лед в сердцах суровых мужчин?