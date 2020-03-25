20+ раз, когда кошки с собаками наплевали на предрассудки и стали лучшими друзьями

65 3 35 1k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Пока люди спорят, кто лучше: кошки или собаки, их питомцы не только воюют, но и вступают в преступные сговоры на почве совместной кражи продуктов, объединяются в борьбе за правильное воспитание хозяев и даже налаживают теплые дружеские отношения.

Мы в AdMe.ru выступаем за дружбу и позитив, поэтому с большим удовольствием читаем истории или коллекционируем фото о том, как кошки и собаки живут душа в душу. Самым сложным в подготовке этой статьи было остановиться и прекратить добавлять все новые и новые порции милоты.

Я пришла с работы голодная. Сделала бутерброды, поставила на стол и отвернулась налить чай. Слышу странный звук. Поворачиваюсь, а там моя кошка, стоя на столе, жрет один бутерброд, а второй скидывает со стола для собаки. © Подслушано / VK

Я лютая собачница. Дома 5 псов, у каждого своя история о том, как они ко мне попали, одна интереснее другой. А еще у меня есть кошка, которая просто взяла и однажды появилась у меня дома, понятия не имею откуда. Так теперь псы ей буквально поклоняются. Она вертит ими как захочет. Собаки даже из дома отказываются выходить без нее. Приходится выгуливать пятерых псов и при этом держать на руках эту мохнатую мымру и смотреть, как каждую минуту они оборачиваются, чтобы проверить, где она. © Подслушано / Vk

У моего дяди и его жены было две собаки и одна кошка. Кошка любила бродить по ночам и однажды провела ночку несколько веселее, чем обычно. Через 9 недель появились котята. Как леопард не может смыть свои пятна, так и кошечка не могла отказаться от своих привычек. Но оставлять крошек без присмотра безответственно, и выход был найден: кошка относила их всех в корзинку к собакам, и те честно следили за ними до прихода мамаши. © Walter Hartmann / Quora

Кошку мы подобрали возле подъезда, назвали Басей. Через пару месяцев завели щенка корги. Первые дни она его дразнила, лежа перед вольером. Теперь это лучшие друзья. Помню, как однажды, уходя из дома, щенка оставили в вольере, а кошку — на свободе. Пришли с работы, открываем дверь, а там встречают нас 2 радостные моськи: и кошка, и собака. Квартира в порядке. После этого щенка в вольере не закрывали, оставляли под присмотром Баси. © OdorediDolce / Pikabu

Моя собака любит кошек. Очень. Она 3 месяца росла в компании с котом и знает, какие кошки прекрасные собеседники и компаньоны. А потом пришли мы и забрали ее в бескошечный дом. Теперь, гуляя, она надеется найти себе нового друга. Каждый раз, завидев кошку, она бежит знакомиться. Но наши окрестные кошки то ли непроходимо глупы и не видят грядущей дружбы, то ли отчаянные интроверты. Они бегут от общения и прячутся на деревьях. Собака по деревьям лазать не умеет. Она стоит внизу и огорченно восклицает: «Мурзик! Сударь! Куда же Вы? Позвольте Вам оставить свою визитную карту хотя бы!» © sonna-yumo / livejournal

Когда я была маленькой, у нас тоже жили кошка с собакой. Кошку подобрали котенком, собакен был уже взрослый. Так вот, кошка настойчиво навязывала свою дружбу собаке, в итоге ей можно было спать даже у собаки на голове. За это кошка доставала для собаки жратву из всех труднопреодолимых мест. Захожу я как-то рано утром на кухню, где под столом стоял ящик картошки, на ящике сидит кошка, подхватывает картофелину когтем, смотрит собаке в глаза и кидает ей. Собака съедает, кошка следит за этим, затем кидает еще одну картофелину. © MarijaCh / Pikabu

У меня есть 3 кошки, собака и много других зверей. Одна кошка, которая дольше всех знает пса, очень любит его подкармливать. На кухне в шкафчике лежат корма и лакомства для всех. Она точно знает, какие предназначены именно для собаки, и, когда никого нет, как-то открывает этот шкафчик, находит собачье печенье или другое угощение и кидает песику. © Подслушано / Vk

Моя кошка и собака не играют и не обнимаются, но на самом деле любят друг друга. Всякий раз, когда я беру собаченцию на прогулку, кошка мяукает под дверью до тех пор, пока мы не вернемся. Если они находятся в разных комнатах за закрытыми дверями, оба будут царапать дверь, чтобы я открыла ее и они могли быть вместе. © lillian_amber / Reddit

Наш котик любит наших собак, ну, по крайней мере настолько, насколько он как кот способен любить. Он будет вылизывать их, обниматься с ними и драться понарошку. Поскольку я взял его котенком, иногда он ведет себя как собака. Я порой задаюсь вопросом, не пора ли ему к психологу — решать проблемы с самоидентификацией? © CaptainDBaggins / Reddit

Я заводила щенка в квартиру к трехлетнему коту. Щенок был принят холодно, и первую неделю кот игнорировал собачку. На вторую неделю решил, что это его щенок, и начал о нем заботиться. Меня же игнорировал еще целый месяц, даже не подходил ко мне, даже спал на полу, а не на кровати, как обычно. Прошло два года, кот и пес живут душа в душу, оба дрыхнут со мной. © yona0kit / Pikabu

У лучшей подруги жила кошка, а потом они взяли дога. Там такой отлаженный тандем был — мама не горюй! И холодильник открывали, и микроволновку, куда от них прятали мясо для размораживания. Я как-то зашла к подружке, а в пакете у меня лежали конспекты, учебники и на дне — сахарная косточка. Так эти паразиты аккуратненько кость извлекли, так, что ничего не порвали, не продрали. Кто из них ее съел, не сознались, но морды были довольные. © Graystripe / Pikabu

Вечером, как обычно, вышли с моей собакой, немецкой овчаркой, на прогулку. В какой-то момент она рванула в кусты и стала рычать на что-то. Полезла смотреть, а там совсем маленький котенок. Побоялась, что моя Ксена его загрызет, и стала оттаскивать ее. Но она уперто стояла и рычала, а потом рванула, подхватила котейку за шкурку и принесла мне. Я собралась уходить, но Ксена снова аккуратно взяла котенка в зубы и опять сунула мне, а потом взглянула так, словно обвинила в безразличии. И так раза 3, пока я не сдалась. Котенка забрали домой, выходили. Сейчас это взрослый кот, зовут его Дефо, и больше всех на свете он любит не меня, а Ксену, а она — его. © Палата № 6 / Vk

А у вас есть в запасе истории про хвостатых друзей? Фотографии сладких парочек? Пополните наши запасники?