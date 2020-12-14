20 пушистых авантюристов, которые знают, как найти себе дом и отличного хозяина

Миллионы кошек по всему миру остаются без дома, хотя немало людей подбирают животных на улице, а не покупают или берут у знакомых. Но некоторые из пушистиков становятся бесприютными по собственной воле: если в квартире шумно, многолюдно или плохо кормят, хвостатые авантюристы могут попытать счастья в другом месте.

Эти питомцы смело и решительно взяли в оборот приглянувшихся им людей и «усыновили» их. A AdMe.ru не мог не рассказать эти маленькие истории от лица новоиспеченных хозяев.

«Мы с сыном много лет мечтали о кошке. Этот кот сам появился на пороге. Целую неделю мы подкармливали его на улице, чтобы наконец этим утром он зашел к нам в дом»

«Кот ждал меня на заправке Мэверик в 3 часа ночи. Я сказал: „Поговори со мной, Гусь“. И предложил ему еду, тепло и свое сердце. Он согласился. Встречайте, мой второй пилот Гусь»

Мэверик и Гусь — пилоты-напарники и близкие друзья, герои фильма «Лучший стрелок» (1986) с Томом Крузом. — Прим. AdMe.ru.

«К бабушке прибилась кошка в деревне. Лесная какая-то»

«Год назад меня „усыновил“ белый глухой кот, а через полгода я его потерял. Сегодня еще один белый глухой кот забрался на мой мотоцикл и начал ласкаться. Я начинаю верить в чудеса»

«Уговаривала мужа завести вторую кошку, но он был против. А потом отправились в поход, и этот красавец сам пришел и жил с нами в палатке. Теперь у Руфуса есть дом»

«Прошлой ночью, когда на улице похолодало, у меня во дворе появился котенок. Я его покормил, напоил и завернул в теплое одеяло. Кажется, он вполне счастлив сегодня»

«Пришел с улицы малыш, попросил еды. Покормили его, и он ушел. На следующий день я поднимаюсь на лифте, а кот уже ждет меня, трется и мурчит. А дальше как в тумане»

«Кот в квартире, ветеринарка, лечение от анемии, из-за которой он в полгода выглядел 3-месячным. И вот итог. Мы не планировали заводить кота, но кто нас спрашивал?»

«Нашел эту девочку во Франции. Она была до ужаса голодной, и мы покормили ее. Но каждое утро она возвращалась, поэтому мы забрали ее с собой на родину, в Нидерланды»

«Работаю в Starbucks. Вышел за своим обедом к машине, и подбежал этот малыш, вовсю мяукая и упрашивая, чтобы его взяли к себе. Пришлось моей жене приехать за ним»

«Необычайно милый уличный кот залез ко мне на колени, и это доставило мне огромную радость»

«Я заходил в дом, и эта кошка вошла вслед за мной и стала исследовать мою квартиру. Я дал ей немного молока, и теперь она не уходит. Видимо, теперь это моя кошка»

«Буквально недавно у нас появился этот малыш. Худой, весь в блохах и ушных клещах. Но сейчас ему уже лучше, и он потихоньку прибавляет в весе»

«Вспоминаю время, когда этот котенок вскарабкался по моей ноге и уселся на плечо прямо на автобусной остановке»

«Это мой дом, но это не мой кот»

«Мои родители не хотели заводить кошку, но эта бездомная девочка и ее котенок решили иначе. Очевидно, сейчас у них 2 кошки»

«Этот маленький бездомный котик забрел к нам на прошлой неделе и сразу устроился как дома. Мы назвали его Тофу»

«Бездомный котенок не давал мне спать по ночам, подолгу мяукая. Сегодня я наконец встретилась с ним»

«Эта дикая кошка решила жить со мной, поэтому я построил ей дом»

«Я работаю на конюшне и живу при ней в трейлере, а этот кот по имени Котяра тоже обосновался там. Прошло 1,5 года, прежде чем он рискнул сесть ко мне на колени. Так он „усыновил“ меня»

«Был канун Рождества 2017 года, когда малышка Йети, жалобно мяукая, пришла к нам на порог. Она — лучший подарок, который нам принес Дед Мороз»