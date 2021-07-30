20 питомцев, которые во время купания превращаются в зверей с другой планеты
Многие питомцы, конечно, не в восторге от водных процедур. Но иногда деваться некуда. Например, если животное сильно испачкалось или просто не справляется с наведением чистоты самостоятельно. И вид мокрых любимцев — всегда особое зрелище, ведь они больше напоминают пришельцев, чем самих себя.
Мы в AdMe.ru в восторге и от сухих, и от мокрых пушистиков. Но сегодня давайте вместе полюбуемся на вторых.
«Мой кот после принятия ванны»
Он так похож на дракона Беззубика!. © muzzyhoo92 / Reddit
Сегодня была ночь купания
«Сегодня у Саманты спа-день»
Она выглядит как мопс, если бы он был кошкой. © hi_im_kai101 / Reddit
Его мордашка после ванны
«Фред был очень недоволен водными процедурами»
«Сегодня меня помыл и подстриг мой папа»
«Знакомьтесь, это Локи»
Кажется, кому-то не понравилась первая ванна
Он выглядит так, как будто замышляет что-то страшное
«Я помыла своего кота Джуда. Он остался очень недоволен мной»
Кажется, котик прошел испытание купанием с достоинством
После прыжка в ванну
Во взгляде читается: «Это все вы виноваты в том, что вода мокрая и неприятная». © BukiPucci / Reddit
«А где полотенце, человек?»
«Мой котенок немного в ужасе. Он обнаружил, что в его жизни могут случиться купания»
Кто-то явно не любит мыться
«Меня зовут Норман, и после ванны я выгляжу не очень. Надеюсь, в следующий раз хозяин отвезет меня в кошачий салон красоты»
Кажется, теперь он что-то замышляет
«Отпустили ее всего на минутку. Она тут же нашла грязь и решила, что именно сейчас в ней нужно поваляться. Но после купания, которое мы ей устроили, она больше никогда так не делала»
«Страх, смятение, печаль, ужас — фазы, которые проходит моя собака во время купания»
«Ванна — это весело», — говорили они.
Он похож на волосатое киви. © Queen-of-meme / Reddit
А вы моете своих питомцев? Они тоже, когда мокрые, не похожи на себя?
Фото на превью InForTheHaul / Reddit, How to Train Your Dragon / DreamWorks Animation
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