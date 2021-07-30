20 питомцев, которые во время купания превращаются в зверей с другой планеты

Многие питомцы, конечно, не в восторге от водных процедур. Но иногда деваться некуда. Например, если животное сильно испачкалось или просто не справляется с наведением чистоты самостоятельно. И вид мокрых любимцев — всегда особое зрелище, ведь они больше напоминают пришельцев, чем самих себя.

Мы в AdMe.ru в восторге и от сухих, и от мокрых пушистиков. Но сегодня давайте вместе полюбуемся на вторых.

«Мой кот после принятия ванны»

Он так похож на дракона Беззубика!. © muzzyhoo92 / Reddit

Сегодня была ночь купания

«Сегодня у Саманты спа-день»

Она выглядит как мопс, если бы он был кошкой. © hi_im_kai101 / Reddit

Его мордашка после ванны

«Фред был очень недоволен водными процедурами»

«Сегодня меня помыл и подстриг мой папа»

«Знакомьтесь, это Локи»

Кажется, кому-то не понравилась первая ванна

Он выглядит так, как будто замышляет что-то страшное

«Я помыла своего кота Джуда. Он остался очень недоволен мной»

Кажется, котик прошел испытание купанием с достоинством

После прыжка в ванну

Во взгляде читается: «Это все вы виноваты в том, что вода мокрая и неприятная». © BukiPucci / Reddit

«А где полотенце, человек?»

«Мой котенок немного в ужасе. Он обнаружил, что в его жизни могут случиться купания»

Кто-то явно не любит мыться

«Меня зовут Норман, и после ванны я выгляжу не очень. Надеюсь, в следующий раз хозяин отвезет меня в кошачий салон красоты»

Кажется, теперь он что-то замышляет

«Отпустили ее всего на минутку. Она тут же нашла грязь и решила, что именно сейчас в ней нужно поваляться. Но после купания, которое мы ей устроили, она больше никогда так не делала»

«Страх, смятение, печаль, ужас — фазы, которые проходит моя собака во время купания»

«Ванна — это весело», — говорили они.

Он похож на волосатое киви. © Queen-of-meme / Reddit