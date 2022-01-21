20+ питомцев, которые не ждали от жизни ничего хорошего, но она сумела их удивить

Животные не могут попросить о помощи словами, но иногда одного взгляда на них достаточно, чтобы понять: зверушку нужно спасать. Благодаря неравнодушным людям даже у абсолютно ни на что не надеющихся братьев наших меньших есть шанс найти добрые руки, вкусную еду и того, кто будет чесать за ушком.

Мы в AdMe.ru обожаем истории с позитивным финалом и искренне благодарны всем тем, кто дал дом брошенным животным и превратил их в своих любимцев.

«Его привезли на помойку на машине в дождливый вечер, оставили и уехали. Он орал от страха и холода. Ему досталось от других котов. Теперь у него есть дом»

«Удивительно, как она преобразилась всего за 3 недели после удочерения. Рози была очень пугливой, а теперь она просто ангел»

«Подобрали кота на даче в середине октября, привезли домой. Кот очень осторожно обошел квартиру, потом прыгнул ко мне на колени и заглянул в глаза»

«Сколько в этом взгляде было благодарности — невозможно передать!»

«Мы усыновили его много лет назад, и я до сих пор восхищаюсь его улыбкой»

«В чат управляющей компании скинули фото мелкого черного комка с фразой „Уберите инфекцию — или мы сами уберем“. У меня что-то щелкнуло внутри, и я его взяла»

«Оказалось, что у него не ходят левая передняя и правая задняя лапы. Лечили месяц ежедневно: уколы, массажи, мази, промывания. К его чести — все процедуры переживал стоически. Подрастает очень благодарный и активный кот».

«Взяли 3 месяца назад лесного зверя. Тусила с матерью и 8 братьями на выезде из города. Мы зовем ее Зорри. Девка хорошая, но тот еще диверсант»

«Паспорт вот мой сожрала, объела мои же унты, украла и съела корм для крыс. Любим ее».

«Мы усыновили Густава после того, как он провел 3 дня в мусорном контейнере, где оказался по вине своего прежнего хозяина»

«Нашла эту собаку на остановке. Мы вместе уже 8 месяцев»

«Жена друга скинула объявление с барахолки, мол, посмотри, какая киса. А я с бывшей расстался, у нее сфинкс был, и я скучал по кошке сильно»

«Смотрю на фото — красотка. Приехал. Кошка худая, как скелет, уши в клещах. Я тут же ее забрал, отдал ₽ 4 000. Теперь она пухловатая даже чуток. Дусей зовут. Добрая и ласковая».

«Этот парень занял единственное свободное место на парковке»

«Мне пришлось машину поставить в другом дворе. Вернулась, чтобы с ним обсудить эту проблему, взяла на руки, а он включил мурчало».

«Его привезли в приют слепым и настолько слабым, что он даже ходить не мог. После 6 месяцев лечения он стал счастливым здоровым песелем, а потом нашел новый дом»

«Наша Симочка. Забрали из семьи, где ребенок 2 лет ее сильно обижал. Родители ничего с этим не делали, а ей на тот момент было всего 3 месяца»

«Кошка приехала к нам шуганная, у нее постоянно дергался глаз. Сама я была беременна. Когда мой ребенок начал изучать мир, я поставила границы и объяснила, что „кису мы не обижаем, киса тоже маленькая“. В итоге они сейчас как брат с сестрой. Кошка знает, что это свой человек, подходит и дает гладить себя, играют вместе. А вот чужих детей она до сих пор не любит и шипит».

«Наш милый Тоби был найден в канаве, задние лапы у него отказали. Теперь он король дорог на 2 колесах»

«Наш Тоби был найден зимой с обмороженными хвостом и ухом. Теперь это чудный котик, который больше не вздрагивает от резких звуков и попыток прикоснуться к нему»

«Разница между фото — 3 месяца. От попадания в приют до королевы дома!»

«Когда мы Гаврика подобрали, у нас уже было 3 кошки, поэтому я твердо собиралась его пристраивать. Дала объявление и телефон мужа. Но никто не звонил»

«А потом я подслушала, как муж кому-то по телефону тихонько так отвечал, что объявление неактуально... Гаврик с нами уже 3-й год».

«Поехали на рынок за овощами с детьми, а это чудо кто-то выставил на улицу в коробке. Щенок подбежал к нам, когда мы выходили из машины, дети начали уламывать взять его»

«Решили, что сходим за овощами, и если пес останется на месте, то возьмем. А это чудо не то что на месте осталось, еще и под колесо залезло полежать. Хороший парень, хотя и шкодит часто».

«Это Кекс, первый день дома, выводим блох. Тогда он был весом с пачку масла, одни глаза и уши. 4 года спустя это крупный умный кот с обычными ушами»

«Обнаружил этого парня в канаве за час до паводка. Теперь это абсолютно счастливый песель»

«Коллеги нашли 2 котят и умоляли меня их забрать. Мне некуда двоих: съемная однушка. Но сердце дрогнуло»

«Решительно беру коробку, иду в кабинет к шефу, говорю: „Выбирайте: вы хотите мальчика или девочку? Я знаю, у вас большой дом“. Он поотнекивался, но взял девочку. А у меня вырос вот этот шерстяной парень. Живет сейчас припеваючи в Европе в собственном доме и ловит мышей по полям».

«Наша деточка ни в чем себе не отказывает. Еще и года не прошло, как мы забрали ее из приюта. Я так рада, что она чувствует себя королевишной: она это заслужила!»