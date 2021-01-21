20 питомцев, которые пришли в этот мир, чтобы получать райское наслаждение

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Большинству домашних животных, в принципе, грех жаловаться на жизнь. Хозяева буквально на руках их носят, лелеют, кормят, купают, развлекают. И питомцам не остается ничего другого, как в полной мере наслаждаться счастьем, выпавшим на их долю.

Мы в AdMe.ru и сами не прочь хотя бы на денек превратиться в зверушек, которых мы представляем вашему вниманию в этой подборке. Вы только посмотрите, как они кайфуют от жизни. Особенно корова в конце статьи.

Пусть за окном зима, у этого кота всегда лето

Это Челси. Она обожает качаться на качелях

«И кто говорил, что я сюда не влезу?»

«Наша немецкая овчарка любит прохлаждаться в этой ванне, когда жарко. Она может лежать так часами»

Когда жить не можешь без тепла

«Разбудите меня, когда зима закончится!»

Она кайфует, принимая душ

Знакомьтесь, это Пи

«Только что сфоткал наших котов»

Хоть кто-то обожает зиму

Вот в какой позе она проснулась

Они любят вместе наблюдать за птицами

«Он не мог поверить своему счастью, когда я вывалил это перед ним»

«Мой новый кот перед сном любит лежать и смотреть на огонь»

В ожидании весны

«Эта люлька предназначалась для нашего новорожденного...»

Айви обожает обниматься в постели и смотреть телевизор

Ему не терпится показать вам свою новую кошачью стену

Он впервые в гамаке

Когда так делают кошки, испытываешь лучшее чувство на свете

Бонус: даже коровы могут ловить кайф от жизни