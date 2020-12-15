20+ питомцев, которые показали хозяевам язык и довели их до приступа умиления

Животные — это бесконечный источник эмоций: в них есть и лукавство, и бесхитростность, и непосредственность, и игривость, и безусловная преданность, и где-то внутри — генератор бесчисленных шалостей и проделок. Каждая их характерная поза и выражение мордочки — повод схватиться за камеру и запечатлеть этот шедевр.

Мы в AdMe.ru честно признаемся в неприличном количестве снимков питомцев в телефоне: есть и лапоньки, и хвосты колечком, и розовые носы, и, конечно, всем известный «млем» — фото с высунутым язычком. Ну просто потому, что никак нельзя удержаться и не сфоткать.

1. Котенок Фасолька, 3 недель от роду, делает свой первый крошечный «млем»

2. Вот что значит спать без задних лап

3. Кот Икиру из Британии прославился в интернете благодаря ясным голубым глазам и привычке поддразнивать хозяев

4. Мелисса — звезда инстаграма и королева «млемов»

5. Он желает вам отличного дня

6. Проказник

7. «Обычно он не высовывает язык, но сегодня мне удалось поймать такое выражение мордочки»

8. Диета диетой, а вкусняшки сами себя не съедят

9. Это мур-р-роженое?

10. «Я только вчера взял Уинстона из приюта, а он уже король „млемов“»

11. Друзья

12. Опоссумы тоже умеют делать «млем»

13. И поросята

14. И ежики!

15. Крошечный «млем» от новорожденного малыша

16. Этот розовый язычок выглядит как крошечное сердечко

17. Умывался и вдруг услышал какой-то шум

18. «Вот как наша 16-летняя кошка дразнит нас, отлично зная, что ей нельзя находиться на кухонной стойке»

19. Наслаждаясь отличным деньком

20. «Любви всей моей жизни сегодня не стало. Ей было 22 года. На этом фото она шлет мне свой прощальный „млем“»

21. «Смотри, балбес, это ты!»

22. У Рекси не только самая выразительная кошачья мимика в сети, но и выдающиеся «языковые» способности